الشريفي يطلع على جهود التطوير في قطاع المهام الخاصة بأبوظبي

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

اطلع اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، على جهود التطوير والتحسين في قطاع المهام الخاصة، ونتائج ورشة تحليل وتقييم الهدف الاستراتيجي «الاستجابة» وغرفة العمليات بالقطاع، وكان في استقباله اللواء مبارك عبدالله المهيري، مدير القطاع.

وأكد الشريفي أهمية مواصلة الجهود التطويرية للارتقاء بمسيرة العمل الشرطي والأمني وفق أفضل الممارسات وتقديم الخدمات المتميزة ومواصلة جهود التحسين والتطوير لتحقيق أهداف العمل الشرطي والأمني مشيداً بتوجيهات القيادة الرشيدة، والتي وفرت الإمكانات لتعزيز الريادة لشرطة أبوظبي والتي جعلتها تحتل موقع الصدارة أمنياً بين أفضل المدن العالمية وأكثرها تقدماً.

وتأتي الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية لمختلف المرافق الشرطية بهدف التعرف إلى الخطط الموضوعة والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار ونشر الطمأنينة في المجتمع، وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور.

وكان قطاع المهام الخاصة، عقد ورشة لتحقيق الهدف الاستراتيجي «الاستجابة»، برئاسة اللواء مبارك عبدالله المهيري مدير القطاع، وبحضور المعنيين من قطاع المهام الخاصة، وقطاع الأمن الجنائي، وقطاع العمليات المركزية، وقطاع شؤون الأمن والمنافذ.

وأوضح اللواء المهيري، أن الورشة تسعى لتحديد القدرات وفرص التحسين التي تسهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي «الاستجابة»، وتندرج تحت أولوية أمن وسلامة إمارة أبوظبي، منوهاً بأن عملية التطوير للاستجابة، تكون بتقييم الأحداث الفعلية بالواقع الميداني.

وأوصت بالعمل كفريق واحد للخروج بفرص تحسين ذات فاعلية، ونشر ثقافة إدارة الحدث في التعامل مع حالات الاستجابة، فضلاً عن تكثيف السيناريوهات وتنوعها بمشاركة شاملة من جميع القطاعات المعنية بالاستجابة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي.