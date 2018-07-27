محمد بن راشد: إذا كان همّك غيرك فأنت أكبر من مجموع الناس

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن أهم إنجاز في الحياة هو القدرة على تغيير حياة الناس وتطويرها نحو الأفضل، مشيراً إلى أن أصعب مهمة تواجه سموه هي البحث عن قادة لديهم إنكار للذات والأنا، ولديهم إيمان بالعمل من أجل الغير.

وقال سموه في تدوينات بحسابه على «تويتر» عبر وسم #علمتني_الحياة: «الإخوة والأخوات، كما تعودنا كل صيف سأكتب بين حين وآخر عن بعض ما تعلمناه من مسيرتنا في القيادة والإدارة تحت وسم #علمتني_الحياة، لننقل بعض تجاربنا للأجيال القادمة».

دوافع نبيلة

وأضاف سموه: «#علمتني_الحياة أن أهم إنجاز في الحياة هو قدرتك على تغيير حياة الناس.. تيسير حياة الناس.. تطوير حياتهم نحو الأفضل.. خلق فرص ومنافع لهم.. نعم خير الناس أنفعهم للناس.. إذا كان همّك نفسك فأنت صغير وإذا كان همّك غيرك فأنت أكبر من مجموع الناس.. في القرآن: إن إبراهيم كان أمة».

وتابع سموه: «أصعب مهمة تواجهني هي البحث عن قادة لديهم إنكار للذات والأنا، ولديهم إيمان بالعمل من أجل الغير.. هم قلة لكنهم يصنعون التغيير ويحركون الجبال، لأن همّتهم تكون مختلفة ودوافعهم تكون نبيلة وإنجازاتهم تعطيهم دافعاً للتضحية المستمرة من أجل الوطن».