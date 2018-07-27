ولي عهد عجمان يبحث العلاقات الأخوية مع سفير أثيوبيا

المصدر: Ⅶ عجمان - وام

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان بمكتبه في ديوان الحاكم، أمس، تبجي برهي شووك سفير جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله لدى الدولة.

ورحب سمو ولي عهد عجمان بالسفير الأثيوبي، متمنيا له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح في أداء مهام عمله الجديد في تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة، مؤكدا أنه سيجد من المسؤولين كل تعاون لتسهيل مهمته ومساعدته في أداء مهام عمله.

علاقات

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وسبل توطيدها في مختلف الميادين. وأثنى السفير الأثيوبي على التعاون المشترك بين البلدين في القطاعات المختلفة، مشيدا بالنهضة الحضارية التي تشهدها دولة الإمارات عامة وإمارة عجمان خاصة في القطاعات كافة. حضر اللقاء، سالم سيف المطروشي نائب مدير الديوان وأحمد إبراهيم الغملاسي رئيس مكتب سمو ولي عهد عجمان ويوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.