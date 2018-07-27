«دبي للطاقة الشمسية» يرسخ ريادة الإمارات

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أكد سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن تنظيم النسخة الثالثة من «معرض دبي للطاقة الشمسية» يؤكد ريادة دولة الإمارات في هذا المجال وأخذها بزمام المبادرة لزيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة الخضراء وتبني مفاهيم الاستدامة بجوانبها البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى المنطقة.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة الثالثة من المعرض بالتزامن مع فعاليات الدورة الـ 20 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2018» بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس الهيئة، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2018 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

رؤية

وأشار الطاير إلى سعي الهيئة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة الملهمة بإيجاد مستقبل مستدام للأجيال القادمة انسجاماً مع «مئوية الإمارات 2071» التي ترسم ملامح إمارات المستقبل ورؤية الإمارات 2021 الهادفة إلى إيجاد بيئة مستدامة، حيث جودة الهواء والمحافظة على الموارد المائية وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتطبيق التنمية الخضراء وخطة دبي 2021 بأن تكون دبي ذات عناصر بيئية نظيفة وصحية ومستدامة، وأضاف أن الهيئة تضع نصب أعينها تنفيذ مسارات المبادرة الوطنية طويلة المدى التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لبناء اقتصاد أخضر في دولة الإمارات تحت شعار «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة» واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050.

جهود

وأوضح أن الهيئة تستعرض من خلال منصتها في المعرض جهودها في البحث والتطوير والابتكار في مجال الطاقة الشمسية إضافة إلى أبرز مشاريعها للطاقة الشمسية وفي مقدمتها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بجانب تسليط الضوء على جهودها في إشراك المجتمع في جهودها لزيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية من خلال مبادرة «شمس دبي».

ودعا جميع الجهات المعنية والمهتمة بمجال الطاقة الشمسية للمشاركة في معرض دبي للطاقة الشمسية والاستفادة من المزايا الحصرية التي يوفرها المعرض للعارضين والمشاركين، إذ يتيح المعرض للشركات التعريف بمؤسساتهم ومنتجاتهم وعلاماتهم التجارية على مستوى استراتيجي ونطاق واسع والتواصل مع رواد الطاقة الشمسية في العالم وتكوين العلاقات المتميزة مع صناع القرار ورواد الأعمال والمستثمرين والمشترين وفي مقدمتهم هيئة كهرباء ومياه دبي الجهة المنظمة للمعرض والمزود الحصري لخدمات الطاقة والمياه في دبي.

مزايا

من جهته، قال الدكتور يوسف إبراهيم الأكرف النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية رئيس لجنة المبيعات والخدمات اللوجستية والرعايات في معرض «ويتيكس»، إن المعرض يقدم مزايا حصرية للمشاركين مثل التسجيل المجاني للشركات والمنتجات لدى الهيئة والحصول على خطابات توصية بشأن المنتجات المشاركة في المعرض وزيارات ميدانية حصرية لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بجانب إمكانية التفاعل مع الزوار واستعراض المنتجات خلال المؤتمرات والندوات المصاحبة للمعرض.