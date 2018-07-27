«تاكسي دبي» تكرّم السائقين الفائزين بجائزة «نجم الخدمة»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

كرّمت مؤسسة تاكسي دبي ثلاثة سائقين، ضمن فعاليات جائزة «نجم الخدمة» التي تنظمها سنوياً، من خلال اختيار أفضل السائقين عبر معايير عدة، أهمها الأداء المتميز والمثالي في خدمة المتعاملين، وذلك في إطار سلسلة من المبادرات التحفيزية التي تقدمها المؤسسة لإسعاد وتحقيق رضا جميع كوادرها الوظيفية، حيث تم منحهم سيارات تويوتا يارس مقدمة من شركة الفطيم للسيارات.

وأكّد الدكتور يوسف محمد آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي، أن المؤسسة تؤمن بأن كل ما يسعد ويحقق رضا فئة السائقين من موظفيها، من شأنه أن يطوّر آلية عملهم بما يتوافق مع مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين، وأن المؤسسة حرصت خلال السنوات الماضية على إطلاق سلسلة من المبادرات التحفيزية للسائقين لتجسيد التزام المؤسسة بتطوير الموظفين وتشجيعهم.