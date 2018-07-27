«إقامة عجمان» جاهزة لتعديل أوضاع المخالفين

المصدر: عجمان - البيان

أكد العميد علي سعيد المطروشي المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب ـ عجمان بالإنابة الجاهزية لاستقبال المخالفين وإنهاء إجراءاتهم وتمكينهم من مغادرة الدولة أو تعديل أوضاعهم، وذلك ضمن مبادرة (احمِ نفسك بتعديل وضعك) التي أطلقتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لمنح المخالفين مهلة المغادرة الطوعية أو تعديل أوضاعهم بدءًا من الأول من أغسطس ولغاية 31 أكتوبر المقبل.

واستقبل في هذا الإطار وفداً برئاسة بريم تشاند القنصل الهندي، وبحضور أحمد خان رئيس الجمعية الهندية، حيث أبديا استعدادهما لتوفير كافة الخدمات الممكنة لتسهيل احتياجات الجالية الهندية خلال المهلة، وتسهيل إجراءات رعاياهم من فاقدي جوازات سفرهم عبر استخراج وثيقة سفر، بشرط إحضار بلاغ فقدان جواز السفر، إضافةً لتوفير تذاكر سفر للراغبين بالمغادرة وتغطية رسوم إنهاء الإجراءات لغير القادرين على سدادها.

وأشاد العميد المطروشي بلفتة الحكومة الرشيدة في منح فئة المخالفين الفرصة لمغادرة الدولة وإتاحة الفرصة بالعودة، مما يعكس الصورة الحضارية لدولة الإمارات العربية المتحدة كمنارة مشعة في الإحسان والارتقاء بمبدأ العناية بالإنسان، وهي مبادرة متـــوازية مــع مبادرات عام زايد.