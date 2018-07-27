أطباء الإمارات يُبلسمون آلام 100 ألف لاجئ من الروهينغا

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ البيان

نجح أطباء الإمارات في علاج ما يزيد على 100 ألف لاجئ من الروهينغا بمستشفى زايد الإنساني الميداني داخل مخيم كوكس بازار في بنغلاديش والتجمعات الجـديدة الملحقة به، وذلك ضمن حملة زايــد الإنســانية العالمية لعلاج الفقراء، وبمبادرة مشتركة من زايد العطاء وجمعية دار البر ومؤسسة بيت الشارقة الخيري ومجـــموعة مستشفيات السعودي الألماني وبإشراف برنامـــج الإمارات للتطوع المجـــتمعي والتخصصي وبالشراكة مع مؤسسة الأمل للأمومة والطفولة البنغلاديشية.

هذه المهمة النبيلة لأطباء الإمارات تأتي انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون عام 2018 عام زايد، وتنسجم مع الروح الإنسانية للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وامتداداً لجسور الخير والعطاء لأبناء زايد الخير من أبناء الدولة.