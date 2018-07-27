بلدية العين تدشن منصة الدخول الذكي

المصدر: العين - وام

دشنت بلدية مدينة العين منصة الخدمات الرقمية «الدخول الذكي» بمبناها الرئيسي والتي توفر العديد من الخدمات المختلفة.

وافتتحت البلدية بحـــضور راشد سالم الكتبي المدير التنفيذي لقطاع خدمات المناطق - القطاع الشمالي بالبلدية عددا آخر من المنصات تم توزيعها على عدد من المراكز التجارية ومن بينها الجيمي مول وذلك ضمن مبادرات الحــكومة الذكية لدولة الإمارات الداعمة لمواكبة مسيرة التحول الرقمي للخدمات الحكومية الإلكترونية وتوجيهات القيادة الرشيدة بتسهيل جميع الإجــراءات على المجتمع.

وتتيح «منصة الدخول الذكي» للمتعامل الوصول إلى جميع الخدمات الحكومية الاتحادية والمحلية من خلال التسجيل بمنصة بوابة الدخول الذكي أو باستخدام قارئ الهوية وتعبئة بيانات إنشاء الحساب المتواجد في كل من المبنى الرئيسي لبلدية العين وعدد من المراكز التجارية.

وأكد عبدالله بن حاسوم الدرمكي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء ببلدية مدينة العين أن تدشين منصة الخدمات الرقمية للدخول الذكي جاء ضمن رؤية وخطط الدائرة في عملية التحول الرقمي.