اختتام مبادرة «شباب الوطن.. صناع المستقبل» في عجمان

المصدر: عجمان- وام

اختتمت «دائرة الميناء والجمارك في عجمان» فعاليات «مبادرة شباب الوطن.. صناع المستقبل»، التي استهدفت فئة الطلبة خلال فترة الإجازة الصيفية.

شهدت المبادرة تدريب الطلبة ميدانياً في أقسام وإدارات الدائرة، وتعزيز معرفتهم بآليات العمل الجمركي وإكسابهم مهارات التواصل مع الآخرين، وبناء وصقل الشخصية الوظيفية الفعالة لديهم ضمن برنامج تدريبي نظري وميداني في أقسام التخليص والتفتيش الجمركي بالدائرة.

وفي ختام البرنامج التدريبي، كرم الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس الدائرة الطلبة ووزع الشهادات عليهم، متمنياً لهم مزيداً من التقدم والنجاح.