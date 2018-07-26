لا أضرار ولا تأثير على الرحلات في انقلاب مركبة نقل بمطار أبوظبي

المصدر: Ⅶ أبوظبي - رامي سميح

أكدت مطارات أبوظبي وقوع حادثة في مطار أبوظبي الدولي تسببت فيه مركبة لنقل الإمدادات في ساحة المطار التابعة لمبنى المسافرين رقم 1 في الساعة الرابعة من مساء أمس.

وأوضحت مطارات أبوظبي أن الحادثة لم تؤثر في سير العمليات التشغيلية للمطار أو جدول الرحلات الجوية القادمة والمغادرة.

وقالت مصادر لــ«البيان»: «إن الحادث بسيط جداً نتج عن انقلاب مركبة إمدادات دون وقوع أي إصابات أو وفيات».

وأكدت المصادر أن جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة تسير بانتظام، مشيرةً إلى أن مطارات أبوظبي ستواصل متابعة التطورات عن كثب بالتعاون مع السلطات المختصة، وستحيط الجمهور بآخر المستجدات حال توفرها.