ولي عهد عجمان يستقبل سفير فرنسا

المصدر: عجمان - وام

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان بمكتبه في ديوان الحاكم أمس لودوفيك بوي سفير الجمهورية الفرنسية الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله لدى الدولة.

ورحب سمو ولي عهد عجمان بالسفير الفرنسي، متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح في أداء مهام عمله الجديد في تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة، مؤكداً أنه سيجد من المسؤولين كل تعاون لتسهيل مهمته ومساعدته على أداء مهام عمله.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وسبل توطيدها في مختلف الميادين.

وأثنى السفير الفرنسي على التعاون المشترك بين البلدين في القطاعات المختلفة.