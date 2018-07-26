«دبي للمرأة» تنظّم برنامجاً عن حوكمة الشركات

المصدر: Ⅶدبي - البيان

اختتمت أعمال البرنامج التدريبي: «أساسيات حوكمة الشركات والمؤسسات الحكومية»، والذي تنظمه مؤسسة دبي للمرأة، بالتعاون مع معهد حوكمة الشركات، التابع لسلطة مركز دبي المالي العالمي، على مدى 3 أيام وبمشاركة 20 قيادية إماراتية بمؤسسات القطاعين الحكومي والخاص.

ويهدف البرنامج إلى ترسيخ أنظمة وممارسات الحوكمة بالمؤسسات، وتعزيز المهارات القيادية والإدارية للمُشارِكات فيه، من خلال التعريف بمفهوم الحوكمة وأبرز مبادئها وعناصرها وضوابطها ومتطلباتها، وأهميتها للمؤسسات والعاملين بها والمساهمين فيها.

دعم

وقالت شمسة صالح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة: «إن تنظيم البرنامج يأتي في إطار الدعم الذي توليه حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة وحرص سموها على توفير أفضل البرامج بالتعاون مع المؤسسات المحلية والدولية المتخصصة لتأهيل القيادات النسائية الإماراتية، وإكسابهن مهارات متقدمة تعود بالنفع عليهن وعلى المؤسسات التي يعملن بها وعلى الإمارات بصفة عامة، من خلال تزويدهن بالمقومات اللازمة للنجاح، مواكبةً لتوجيهات قيادتنا الحكيمة بضرورة الأخذ بكل مقومات التميز وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، لضمان الأداء الأمثل لمؤسسات الدولة ضمن القطاعين العام والخاص».

خطة استراتيجية

وأضافت المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة: «إن الخطة الاستراتيجية للمؤسسة 2017 /‏ 2021، تتضمن عدداً من المحاور الرئيسية، ومنها تطوير وتنفيذ برامج مصممة خصيصاً لدعم مشاركة المرأة الإماراتية في مسيرة التنمية بكافة القطاعات، ترجمةً لرؤية الإمارات 2021، مع أهمية تنفيذ شراكات استراتيجية مع كافة الجهات والهيئات الداعمة من القطاعين العام والخاص، القادرة على إحداث نقلة نوعية في ملف المرأة، لتعزيز دورها في المجتمع لاسيما المجال الاقتصادي وقطاع الأعمال، وذلك ضمن اهتمام المؤسسة بإعداد جيل قيادي واعد من النساء مزود بالمهارات اللازمة لمواجهة التحديات الاستراتيجية، ودعم قدراتهن وتطورهن على المدى الطويل في مختلف القطاعات، مؤكدةً أهمية التدريب والبرامج النوعية عالية الجودة في تأهيل الكوادر البشرية».

وقالت شمسة صالح: «إن عقد البرنامج يأتي في ضوء النجاح اللافت الذي حققته الدورات السابقة للمشاركات ومؤسساتهن، معربةً عن شكرها لتفاعل العديد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة بترشيح قيادياتها للمشاركة في دورة العام الحالي التي تزخر بالعديد من الموضوعات لتعزيز الوعي بهذا المفهوم الذي يعد حديثاً بعض الشيء، لكن تطبيقه يُعد ركيزة أساسية للمؤسسات التي تنشد النجاح المبني على أنظمة وآليات عمل متقدمة وإجراءات وضوابط واضحة تعود بالنفع عليها وعلى العملاء والمجتمع بأسره».

توجهات عالمية

وناقش البرنامج التدريبي، الذي انعقد في فندق فور سيزونز شاطئ جميرا، التوجهات العالمية في مجال الحوكمة وفهم العلاقة بين الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية للشركات، وقدمه الدكتور أشرف جمال الدين عبدالرحمن الرئيس التنفيذي لمعهد حوكمة الشركات، وعضو لجنة التحكيم بالشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للشركات بدبي، والذي يعتمد في منهجيته على العرض التفاعلي مع المشاركات، واستخدام أمثلة وحالات عملية، واختتمت بتطبيق محتوى البرنامج من قبل المشاركات.

جلسات عمل

ومن جانبها قالت سلطانة سيف مدير إدارة التطوير المؤسسي والبحوث بمؤسسة دبي للمرأة: «إن برنامج «أساسيات حوكمة الشركات والمؤسسات الحكومية» يهدف إلى التعريف بمفهوم الحوكمة وسبب نشأتها وأهم مبادئها».