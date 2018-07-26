طرح مناقصات لـ 9 مشاريع خدمية في دبي

المصدر: Ⅶ دبي - فادية هاني

أعلنت بلدية دبي عن طرح 9 مناقصات عامة لمشاريع: توفير خدمات استشارية لمشروع الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال، وتوفير خدمة استشارية لسياسة التطوير المستدام في شبكة محميات دبي، ومعايرة وصيانة أجهزة متعددة لقياس ملوثات الهواء الداخلي، ومعايرة وصيانة جهاز GASMET، وصيانة برنامج جيوكورتكس التحليلي، وتنظيف 4 ساحات في شارع الشيخ زايد، وتنفيذ أعمال الصيانة الزراعية وصيانة شبكة الري بتقاطعات مردف، وتشغيل المحطة المتنقلة لرصد الهواء، وتأجير معدات ثقيلة.

وحددت البلدية للمشاريع الستة الأولى يوم 28 من الشهر الجاري كآخر موعد لاستلام العروض، ويوم 29 الجاري لجلسة فتح المظاريف، فيما بلغت رسوم شراء الوثائق لكل مشروع منها 300 درهم.

وبلغت قيمة التأمين الابتدائي لمشروع توفير خدمات استشارية لمشروع الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال مبلغ 100 ألف درهم، ولمشروع توفير خدمات استشارية لسياسة التطوير المستدام في شبكة محميات دبي مبلغ 20 ألف درهم، ولمشروع معايرة وصيانة أجهزة GASMET مبلغ 1500 درهم، ولمعايرة وصيانة أجهزة متعددة لقياس ملوثات الهواء الداخلي مبلغ 1500 درهم، ولصيانة برنامج جيوكورتكس التحليلي مبلغ 1500 درهم، بالإضافة إلى مشروع تنظيف 4 ساحات في شارع الشيخ زايد بمبلغ 10 آلاف درهم.

كما حددت البلدية آخر موعد لاستلام عروض المشاريع الثلاثة المتبقية يوم 5 أغسطس المقبل، على أن يكون 6 أغسطس يوم فتح المظاريف، برسوم لشراء الوثائق لكل مشروع منها بلغ 300 درهم، فيما بلغت قيمة التأمين الابتدائي لمشروع تنفيذ أعمال الصيانة الزراعية وصيانة شبكة الري بتقاطعات مردف مبلغ 30 ألف درهم، وتشغيل المحطة المتنقلة لرصد الهواء مبلغ 50 ألف درهم، ومشروع تأجير المعدات الثقيلة 50 ألف درهم.

ودعت البلدية كافة المؤسسات الوطنية والشركات التي تبلغ ملكيتها الوطنية 51% المتخصصة والمرخص لها في الإمارة للاشتراك في المناقصات، واشترطت على الشركات والمؤسسات الراغبة في المشاركة بالعطاءات التي تطرحها البلدية مباشرة التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للبلدية قبل شراء مستندات العطاءات.

ويمكن الحصول على الوثائق من خلال الموقع الإلكتروني للبلدية مقابل تسديد الرسوم، ويتعين أن لا تقل صلاحية العروض عن 90 يوما من تاريخ فتح المظاريف قابل للتمديد لمدة 30 يوما أخرى، ويتم تقديم العرض إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني أيضا، ويرفق به نسخة من خطاب ضمان مصرفي غير مشروط صادر من أحد البنوك المحلية حسب القيمة الموضحة لكل مشروع، وان يكون ساري المفعول لمدة 120 يوما من تاريخ تقديم العرض ويجوز تمديده لمدة 30 يوما أخرى إذا لزم الأمر.