شرطة أبوظبي تطلق 358 خدمة إلكترونية جديدة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي 358 خدمة إلكترونية شاملة جديدة من الخدمات المبتكرة للمتعاملين والموظفين ونزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية، ضمن جهودها الرامية للتحول إلى الحكومة الذكية وتبسيط الإجراءات وتوفير أرقى الخدمات بطريقة ذكية للمتعاملين من خلال إجراءات واضحة وبسيطة وسهلة.

المدينة الآمنة

وتعرّف جاسم محمد بوعتابة الزعابي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، واللواء محمد خلفان الرميثي، قائد عام شرطة أبوظبي، بحضور مديري القطاعات، إلى الخدمات الإلكترونية الجديدة لشرطة أبوظبي، التي تتميز بالابتكار والتنوع وذات قيمة مضافة ونمط غير تقليدي، مستهدفة المتعاملين والعاملين على نحو يضمن تحقيق أقصى درجات الرضا عن الخدمات المقدمة لهم.

كما تم تدشين منظومة مركز المدينة الآمنة، التي تشتمل على نحو 14 نظاماً تقنياً تتضمن أنظمة أمنية ومرورية تقوم على أسس التكامل والترابط ضمن تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة البيانات والتحليلات والخرائط وغيرها، ووضع أبوظبي على خارطة العواصم العالمية الأكثر أمناً واستقراراً في إطار الخطة الاستباقية بعيدة المدى لاستشراف المستقبل.

وتعد المدينة الآمنة مركزاً معلوماتياً متطوراً لرفع مستويات السلامة المرورية باستخدام الذكاء الاصطناعي للتنبوء الأمني والتصدي للجريمة وتحسين القدرة التشغيلية لشبكات الطرق، وتتوفر بها تقنيات متطورة للرقابة وتوزيع الدوريات، ورصد السيارات منتهية الترخيص، وتحديد مستويات السلامة المرورية من خلال البرامج التي تقوم بتحليل البيانات المرورية باستمرار وصولاً إلى أعلى مستويات الكفاءة والفعالية في اتخاذ القرار.

أحدث التقنيات

وأكّد اللواء الرميثي أن شرطة أبوظبي تستشرف المستقبل وتواكب أحدث التقنيات في مراحل التحول نحو الحكومة الذكية، وتطبيق الذكاء الاصطناعي، بما يعزز من جهودها المستمرة نحو التحسين والتطوير لاتخاذ التدابير الأمنية وفق أفضل الممارسات العالمية المتقدمة، وتحقيق مؤشرات إيجابية جديدة.

واستمع الحضور إلى شرح موجز عن الخدمات الإلكترونية الجديدة للمتعاملين، وعددها 47 خدمة، ليرتفع عدد الخدمات المتوفرة لهم إلى نحو 82 خدمة للجمهور على موقعها الإلكتروني، منها 27 خدمة مرورية تشمل خدمات نقل ملكية السيارة، وطلب فك حجز المركبات، و12 خدمة أمنية، و6 خدمات مجتمعية.

وتم استعراض نظام «معين» الإلكتروني لفئة نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، حيث تعد القيادة العامة لشرطة أبوظبي الجهة الشرطية الأولى على مستوى الشرق الأوسط التي تقوم بتطبيق خدمات إلكترونية لنزلاء المنشآت الإصلاحية.