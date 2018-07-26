أنور قرقاش: بذرة أرض الإمارات الخيّرة شجرة باسقة

المصدر: أبوظبي - البيان

أكّد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن بذرة أرض الإمارات الخيّرة شجرة باسقة، وارفة الظل، كثيرة الثمر، وأضاف معاليه في تدوينات نشرها عبر حسابه الرسمي في «تويتر» أن الحراك الدبلوماسي الخيِّر في الإمارات في أوجِه هذا الصيف، حيث كان هناك زيارات مستمرة للدولة على أعلى مستوى، توّجتها زيارة الرئيسين الصيني، والجنوب أفريقي، والمصالحة التاريخية بين إثيوبيا وإريتريا، حيث دوّن معاليه: «الحراك الدبلوماسي الخيِّر في الإمارات في أوجِه هذا الصيف، زيارات مستمرة على أعلى مستوى، توّجتها زيارة الرئيس الصيني والجنوب أفريقي، والمصالحة التاريخية بين إثيوبيا وإريتريا، بذرة أرض الإمارات الخيّرة شجرة باسقة، وارفة الظل، كثيرة الثمر».