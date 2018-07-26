مركز الشباب العربي يستعرض في البحرين دور الأجيال في التنمية المستدامة

المصدر: Ⅶالمنامة - البيان

نظم مركز الشباب العربي بالتعاون مع وزارة شؤون الشباب والرياضة في البحرين، حلقة شبابية بعنوان: «أهداف التنمية المستدامة وأثرها على الأجيال القادمة»، وذلك بحضور سعيد النظري، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مركز الشباب العربي، بالإضافة لمجموعة من كبار المسؤولين وأعضاء منظمة الأمم المتحدة، ومشاركة أكثر من 100 شاب وشابة بحرينيين.

وتناولت الحلقة الشبابية التي أقيمت ضمن فعاليات مدينة شباب 2030 في مركز البحرين الدولي للمعارض، أفضل السبل للتوظيف الأمثل لطاقات الشباب وأفكارهم الإبداعية المبتكرة في دفع مسيرة التنمية، والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم فيما يتعلق بتهيئة البيئة الملائمة التي تحفزهم على المساهمة بأفكار وقرارات تهدف إلى تنميتهم وتقدمهم، لما لهم من دور إيجابي كعنصر رئيسي في التنمية.

وقالت معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي: «الطاقات والأفكار الشبابية من المقومات الأساسية لتحقيق التنمية في المجتمعات، فمن خلال الاستماع لمقترحاتهم وتلبية آمالهم وطموحاتهم سنوفر لهم آفاقاً أوسع تتيح لهم الإسهام بجهود التنمية المستدامة التي أعلنت عنها منظمة الأمم المتحدة وتبنتها العديد من الدول حول العالم».

وأضافت معاليها: «نحن سعداء بالتعاون مع وزارة الشباب في البحرين للاستفادة من أفكار شباب المملكة، وقدراتهم ليكونوا قادة في المستقبل ومساهمين فاعلين في مسيرة التنمية بالمملكة، حيث تجمعنا نفس القيم وتربطنا ثقافة مشتركة، ويوحدنا شغف حب الوطن وخدمة المجتمع والمشاركة الفاعلة في مسيرة تطوره ونموه وازدهاره».

تواصل

وقالت معاليها: «تكمن أهمية الحلقة الشبابية في كونها تشكل منصة مثالية لتبادل الخبرات وفرصة لبناء جسور التواصل المباشر وتعزيز التعاون والعمل المشترك من أجل توفير نموذج عربي يحتذى به من العمل الشبابي لصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة».

ومن جانبه، قال هشام محمد الجودر، وزير شؤون الشباب والرياضة بمملكة البحرين: «الرؤية المشتركة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة تجعلنا نثق تماماً بأن الشباب قادرون على تحقيق أهداف التنمية المستدامة».