خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يعزون رئيس اليونان في ضحايا حرائق الغابات

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى الرئيس بروكوبيوس بافلوبولوس، رئيس جمهورية اليونان، في ضحايا حرائق الغابات التي اندلعت قرب العاصمة اليونانية، وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى رئيس جمهورية اليونان.