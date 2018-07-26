«كهرباء دبي» تنال جائزة مبادرة الاستدامة الأميركية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

منحت مجموعة بيزنيس إنتيليجنس غروب في الولايات المتحدة الأمريكية، هيئة كهرباء ومياه دبي جائزة «مبادرة الاستدامة للعام» ضمن برنامج جوائز الاستدامة 2018، الذي يكرم جهود الأشخاص وفرق العمل، والمؤسسات التي تجعل الاستدامة مكوناً أساسياً من ممارسات أعمالها أو رسالتها بشكل عام.

وقد حصلت هيئة كهرباء ومياه دبي على هذه الجائزة الدولية المرموقة، عن مشروع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لتعزيز الاستدامة وتحويل دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.

مبادرات

وتنسجم استراتيجيات ومبادرات هيئة كهرباء ومياه دبي مع الخطط والاستراتيجيات الحكومية بما في ذلك «مئوية الإمارات 2071» التي تشكل برنامج عمل حكومياً طويل الأمد وترسم الخطوط العريضة لبناء إمارات المستقبل، واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة التي تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة، ورؤية الإمارات 2021، وخطة دبي 2021، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، وغير ذلك من معطيات تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «باتت الإمارات، وإمارة دبي مثالاً يحتذى في مجال التنمية المستدامة بمفهومها الشامل بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لبناء نموذج اقتصادي قائم على الاستدامة البيئية والطاقة النظيفة».

وأضاف الطاير: «تدعم كهرباء دبي هذا التوجه من خلال مشروعات رائدة للطاقة المتجددة، أبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم (في موقع واحد)، وستبلغ طاقته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، باستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم».

من جهتها، قالت ماريا خيمينيز، الرئيس التنفيذي للترشيحات في مجموعة بيزنيس إنتيليجنس غروب: «فخورون بتكريم هيئة كهرباء ومياه دبي ومنحها هذه الجائزة، لقد كان من الواضح لهيئة التحكيم أن رؤيتها واستراتيجيتها ستواصل تحقيق النتائج التي تسهم في الوصول بالعالم الذي نعيش فيه إلى أن يكون أنظف وأكثر استدامة».