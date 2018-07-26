اختتام مخيم الأجيال الصيفي في العين

المصدر: Ⅶالعين ـ جميلة إسماعيل

أقيم صباح أمس على مسرح مكتبة زايد المركزية في العين الحفل الختامي لفعاليات مخيم الأجيال الصيفي العاشر، وفعاليات مكتبة أجيال المستقبل. حيث كرمت المدير العام حمدة المحمود 174 مشاركاً في المخيم، و150 من أعضاء مكتبة أجيال المستقبل، و30 من المتطوعين والموظفات والمشرفات.

وقالت المدير العام حمدة المحمود: «تم توزيع المشاركين ضمن مجموعات تناسب أعمارهم، ولاحظنا مدى تفاعلهم الكبير والجميل في البرامج والأنشطة والفعاليات التي استهدفتهم في المخيم ما بين ثقافية وتوعوية وترفيهية وتراثية، إضافة إلى الأنشطة الرياضية، ورحلات خارجية هادفة وممتعة صقلت شخصية المشاركين بالمعرفة والقيادة والمهارة والتعاون والاستمتاع.

ونجح المخيم أيضاً في تحقيق أهدافه التي تتمثل في غرس حب الولاء والانتماء للوطن، وترسيخ قيم المبادرة والمنافسة الإيجابية والمشاركة في الأنشطة من خلال التنافس على العطاء والبذل من أجل الإمارات».

وبدورها أوضحت الدكتورة نعيمة عبداللطيف قاسم، المدير الإداري لمركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي وجمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل: «أن مخيم الأجيال العاشر لم يُسخر لغرض التسلية أو الترفيه فقط، وإنما لاحتواء المشاركين بتحفيز التفكير الإبداعي، والحرص التام على غرس المبادئ والقيم التي تنمي جانب الولاء والانتماء لهذا الوطن». وتضمن الحفل على كلمة أولياء الأمور، وعرض فيديو للفعاليات ومسابقات ثقافية متنوعة.