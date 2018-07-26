شرطة أبوظبي تناقش في بريطانيا استخدام القوة الناعمة في العمليات الشرطية

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

شارك النقيب محمد الهنائي، والمبتعث من شرطة أبوظبي لدراسة الماجستير في العلوم الشرطية بجامعة كامبريدج في بريطانيا، بورقة عمل حول استخدام القوة الناعمة في العمليات الشرطية، تعد الأولى على مستوى الشرق الأوسط، خلال مؤتمر وملتقى دولي للباحثين نظمته الجامعة.

وأوضح أن الورقة البحثية «خاصة بمشروع التخرج»، وحازت على أفضل مشاركة في المؤتمر من اللجنة المنظمة، ولاقت استحساناً كبيراً من المشاركين، بوصفها أول دراسة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط. وأضاف: إن شرطة أبوظبي من الجهات الحكومية الرائدة في تجسيد رؤية مجلس القوة الناعمة لدولة الإمارات، من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات، مثل (دوريات السعادة، مبادرة كلنا شرطة، والمجالس الشبابية، والمراكز الشرطية الشاملة، ومراكز إسعاد المتعاملين)، وذلك لقوة تأثيرها في الأفراد، بدون استخدام القوة الصلبة، فضلاً عن دورها في تعزيز مفهوم الوعي الأمني، مشيراً إلى أن هدف المشاركة، إبراز جهود شرطة أبوظبي محلياً ودولياً، ونقل صورة مشرفة عن دورها في تطبيق المبادرات الهادفة التي تعزز مسيرة الأمن والأمان.

وشارك في المؤتمر 200 باحث في مختلف التخصصات من جميع دول العالم، وعبّر المشاركون عن انبهارهم بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه شرطة أبوظبي، وأبدوا إعجابهم الشديد بدورية السعادة.

وتم ترشيح الهنائي للمشاركة في مؤتمرات لتقديم محاضرات ودورات عن جهود شرطة أبوظبي لضباط شرطة من مختلف دول العالم عن القوة الناعمة، وتقرر نشر الورقة البحثية في أكثر من مجلة علمية، باعتبارها مرجعاً للباحثين لاستكمال دراساتهم العليا محلياً ودولياً.

وشارك الباحث في المجالس الرمضانية لعام 2018، تحت رعاية وزارة الداخلية حول استخدام القوة الناعمة، كما يشارك في جائزة وزير الداخلية للبحث العلمي في دورتها الرابعة، والتي سيتم اختيار الفائزين فيها شهر سبتمبر المقبل.