متابعة سير العمل في «ترخيص الآليات والسائقين» برأس الخيمة

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - البيان

تفقّد العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، إدارة ترخيص الآليات والسائقين (فرع فحص السائقين) رافقه خلال الجولة التفقدية العقيد عادل علي الغيص مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين، حيث تم إجراء جولة ميدانية في فرع فحص السائقين، مؤكداً ضرورة بذل المزيد من الجهد لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للوصول إلى أعلى مستويات رضا المتعاملين.

وأوضح الحميدي، أن النظم الإلكترونية التي تم تطبيقها في إدارة ترخيص الآليات والسائقين أسهمت بنجاح في سرعة إنجاز معاملات المراجعين، وتقليل المواعيد بين الاختبار والآخر، بحيث لا يزيد الموعد على (شهر واحد) فقط.