«التغيّر المناخي» ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع تدعمان الابتكار الزراعي

المصدر: دبي - وام

أبرمت وزارة التغير المناخي والبيئة مذكرة تفاهم مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بهدف تسهيل التعاون بين الطرفين في دعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالدولة، والعاملة في مجال ريادة الأعمال الزراعية والتجارية ودعم الابتكارات في قطاع الزراعة والإنتاج الزراعي لمشاريع البيوت المحمية بنظام الزراعة المائية «الزراعة بدون تربة»، والزراعة العضوية وإنماء الثروة الحيوانية ومربيها ومربي النحل والثروة السمكية والصيادين والاستزراع السمكي والمشاريع ذات الصلة بها.

قام بتوقيع مذكرة التفاهم من جانب الوزارة سلطان علوان، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق، بينما وقّع من جانب المؤسسة عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأكّد سلطان علوان أن الوزارة تعمل على تطوير الجهود الوطنية في كل المجالات ذات الصلة باختصاصاتها لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة والارتقاء بالمكانة المرموقة لدولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي ، مشيراً إلى أن توقيع المذكرة جاء انطلاقاً من الرغبة في تحقيق الأهداف المشتركة في دعم رواد الأعمال الزراعية والتجارية والتنوع الغذائي.

من جانبه قال عبد الباسط الجناحي إن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعد الجهة المختصة بتنمية ريادة الأعمال وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي، وتهدف إلى تعزيز مكانة دبي كونها مركزاً لريادة الأعمال وإقامة المشاريع.