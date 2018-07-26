تعديل السرعات وإلغاء الهامش على طرق أبوظبي

المصدر: Ⅶ أبوظبي - موفق محمد

أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي عن بدء تنفيذ الإجراءات الخاصة بإلغاء هامش السرعة على الطرق في إمارة أبوظبي وتعديل السرعات المعمول بها حالياً وتوحيد (سرعة ضبط الرادار) مع سرعة اللوحات المرورية على طرق الإمارة اعتباراً من 12 أغسطس المقبل.

وأوضح اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي أن قرار تعديل السرعات الذي يجري العمل على تطبيقه جاء وفقاً لدراسات ومقارنات معيارية دقيقة لمؤشرات الحوادث المرورية والخصائص الهندسية وكثافة الحركة المرورية على الطرق، وصولاً إلى تحقيق أفضل مستويات السلامة المرورية المطبقة عالمياً.

وقال: إن شرطة أبوظبي وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين،«دائرة النقل» و«دائرة التخطيط العمراني والبلديات»، اعتمدت مجموعة من التوصيات والإجراءات الفنية التي ستسهم في تنفيذ مراحل تطبيق القرار.

وأشار الرميثي إلى أن تحديد السرعات الجديدة وإلغاء هامش السرعة تم بناء على دراسات علمية قام بها فريق متخصص من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودائرة النقل، ودائرة التخطيط العمراني والبلديات تم من خلالها تحليل الحوادث المرورية ومراعاة الخصائص الهندسية للطرق المختلفة والأحجام المرورية على تلك الطرق.

مسح مروري

وأوضح أن الدراسات اهتمت بإجراء مسح مروري لمعرفة سلوك السائقين والتغيير في سرعاتهم مقارنة بسرعة الطريق، ومقارنات معيارية عن السرعة وهامش السرعة مع بعض الدول التي حققت نتائج متميزة في مستويات السلامة المرورية للاستفادة من تطبيقاتها.

ودعا الرميثي السائقين إلى التعامل الإيجابي والالتزام التام بالسرعات الجديدة التي تم تحديدها وفقاً لأفضل الممارسات بحيث تتناسب مع التطور في شبكة الطرق وخصائص كل طريق وزيادة أعداد المركبات والسائقين، لافتاً إلى أهمية دور المجتمع في تعزيز الجهود المبذولة لتوفير سلامة مرورية مستدامة على الطرق.

وأكد الرميثي حرص القيادة الرشيدة واهتمامها بأمن وسلامة مستخدمي الطريق، حيث وفرت أفضل المواصفات العالمية في مجال تخطيط تنفيذ مشاريع البنية التحتية للطرق وتسخير كافة الإمكانيات لاستخدام أحدث النظم والممارسات العالمية للحفاظ على الأرواح، وتقليل أعداد الوفيات الناتجة عن الحوادث المــرورية على كافة الطرق.

التزام

دعا العميد أحمد عبدالله الشحي، نائب مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، قائدي المركبات، في كل من أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة إلى التقيّد بقرار الغاء هامش السرعة الذي يبدا تطبيقة في 12 من أغسطس المقبل، والتقيد بالسرعات التي تم تحديدها على اللوحات الإرشادية على الطرق المختلفة.

وأشار لـ "البيان" إلى أن «المديرية»، لن تقوم باجراء أي تغييرات على سرعات ضبط الرادارات الثابتة والمتحركة، لا سيما وانها متوافقة تماما مع قرار الغاء هامش السرعة، مؤكداً على سعي مرور أبوظبي في إطار استراتيجية السلامة المرورية إلى استخدام نتائج الدراسات العلمية المبنية على التحليل العلمي لمؤشرات الحركة المرورية، فضلاً عن الاطلاع على التجارب العالمية بما يسهم في تحـــسين مستويات السلامة المرورية.

ولفت إلى أهمية هذا القرار في ضوء ما تمخضّت عنه دراسات أجريت على شرائح مختلفة من السائقين، أثبتت وجود اختلاف في فهم لوحات السرعات الموجوده على الطرق، حيث تبين بان بعض السائقين يشرعون في قيادة مركباته بسرعات تقل من السرعة المحددة على اللوحة، مرجعين السبب إلى ان بلدنهم لا تعتمد اجراء تحديد هامش للسرعة.

توضيح

أوضح العميد أحمد عبدالله الشحي أن حدود السرعات على الطرق الرئيسية بإمارة أبوظبي لم تتغير عن ما هو معمول به حالياً، وانما أصبحت من دون تحديد لهامش سرعة، وعلى سبيل المثال، فالطريق الذي كانت لوحاته تدل بأن السرعة هي 100 كلم متر مع منح مستخدميه هامش سرعة 20 كلم بحيث تصل السرعة القانونية القصوى إلى 120 كلم، أصبحت لوحاته محدده بسرعة 120 كلم من دون هامش سرعة. وهو نفس الامر بالنسبة للطرقات التي كانت محددة بسرعات اقل.