«صحة أبوظبي» تعتمد دليل التعامل مع النفايات البيولوجية

المصدر: Ⅶأبوظبي ـ مصطفى خليفة

اعتمدت دائرة الصحة، الجهة التنظيمية والرقابية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، دليل التعامل مع النفايات البيولوجية «الإصدار الثاني»، الذي أصدرته وزارة التغير المناخي والبيئة، وتم تعميمه على جميع مقدمي الخدمات الطبية في الإمارة، والذي يتضمن الخطوط الإرشادية الخاصة بآلية التعامل مع النفايات البيولوجية، بهدف تمكين المستشفيات والمراكز الصحية والجهات المنتجة للنفايات البيولوجية، من اتخاذ خطوات عملية لتأمين بيئة صحية وآمنة لموظفيهم وللمجتمع.

وتستند عملية إدارة النفايات الطبية في إمارة أبوظبي، إلى إجراءات ومعايير صارمة، عبر تنفيذ سلسلة من الممارسات الجيدة في إدارة مخلفات الرعاية الصحية، والتي تشمل جميع جوانب أنشطة إدارة المخلفات، من تحديد المخلفات وتصنيفها إلى الاعتبارات التي توجه التخلص منها على نحو مأمون، بواسطة استراتيجيات تعتمد على الحرق أو استراتيجيات التعقيم.

وأكدت دائرة الصحة، أن الدليل يعد خطوة مهمة في اتجاه الإدارة الذكية للنفايات البيولوجية، حيث يعمل على إذكاء الوعي العام بمخاطرها والممارسات المأمونة، وأيضاً انتقاء الخيارات الإدارية المأمونة والصديقة للبيئة، من أجل حماية الناس من الأخطار عند جمعها أو مناولتها أو تخزينها أو نقلها أو معالجتها، أو عند التخلص منها، وما يتبعه من استحداث برامج للتأهيل والتدريب على كافة مراحل تداول النفايات البيولوجية بالطرق الصحيحة. وأكدت الدائرة أن الإمارات تحرص على التعامل مع هذا الملف بحرص شديد، من أجل حماية الصحة العامة، وضمان استدامتها، حيث أصدرت منذ عام 1999، القانون الاتحادي رقم 24، وعدداً من القوانين والتشريعات.