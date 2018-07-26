بولندا تحتفل بمئوية استقلالها وميلاد زايد

المصدر: Ⅶأبوظبي - وام

أكد روبرت روستيك سفير جمهورية بولندا لدى الدولة، أن دولة الإمارات تمثل البوابة الحيوية للشركات البولندية إلى منطقة الشرق الأوسط، وتمثل إحدى أهم الوجهات التجارية لبلاده في مجال الأغذية والمنتجات الزراعية، لافتا إلى العام 2018 يشكل عاما خاصا في العلاقات البولندية الإماراتية، حيث تحتفل بولندا لأول مرة في تاريخها بمئوية مشتركة هي مرور مائة عام على الاستقلال ومائة عام على ميلاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

وقال روستيك في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»: إن العاصمة وارسو تستضيف يوم 11 شهر نوفمبر المقبل «الملتقى الاقتصادي الإماراتي البولندي» والذي يقام تحت رعاية أندجي دودا رئيس جمهورية بولندا، ويتزامن مع ذكرى مرور 100 عام على الاستقلال، مشيرا إلى أنه سيتم استعراض الفرص الاستثمارية في البلدين ودعوة الشركات الإماراتية للاستثمار في بلاده.

وأضاف أن عام 2018 عام مميز في العلاقات بين البلدين، حيث تفخر بولندا بأنها كانت ضيف الشرف في الدورة الـ 28 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2018، والذي منح بولندا الفرصة لتسليط الضوء على الأعمال الكلاسيكية الخالدة في الأدب البولندي بالقرن التاسع عشر والإنجازات الحديثة التي حققها الأدباء البولنديون الحاصلون على جائزة نوبل.

إعفاء متبادل

وأشار روستيك إلى أن هناك 14 رحلة يومية مباشرة بين الإمارات وبولندا، موضحاً أن الإعفاء المتبادل لتأشيرات الدخول لمواطني البلدين أسهم في زيادة السياح والزائرين، حيث تجاوز عدد السياح القادمين من بولندا إلى الإمارات خلال 2017 70 ألف زائر، لافتا إلى أن الإمارات تستحوذ على أكبر جالية بولندية في العالم العربي وعددهم 4500.

وأكد حرص بلاده على إطلاع الشركات الإماراتية على الفرص المتوفرة في البيئة الاستثمارية في بولندا وذلك عبر الزيارات والمعارض والفعاليات المتخصصة وفي مقدمتها «جلف فوود دبي».

وأضاف أن عام 2018 عام مميز في العلاقات بين البلدين، حيث تفخر بولندا بأنها كانت ضيف الشرف في الدورة الـ 28 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2018، والذي منح بولندا الفرصة لتسليط الضوء على الأعمال الكلاسيكية الخالدة في الأدب البولندي بالقرن التاسع عشر والإنجازات الحديثة التي حققها الأدباء البولنديون الحاصلون على جائزة نوبل.