شرطة عجمان تكرّم أعضاء لجنة اختبارات اللياقة البدنية

المصدر: Ⅶعجمان - البيان

كرّم العميد عبد الله أحمد الحمراني نائب قائد عام شرطة عجمان أعضاء لجنة اختبارات اللياقة البدنية، تحقيقاً لرؤية دولة الإمارات العربية المتحدة بأن تكون من أفضل دول العالم أمناً وسلامة والارتقاء باللياقة البدنية لمنتسبيها.

وجاء تكريم نائب قائد عام شرطة عجمان لأعضاء لجنة اختبارات اللياقة البدنية تقديراً لجهودهم في متابعة إتمام اختبارات اللياقة البدنية للموظفين العسكريين في القيادة العامة لشرطة عجمان، والتي تهدف إلى الارتقاء باللياقة البدنية لمنتسبي الشرطة من خلال توافق الحالة البدنية للموظف مع المهام الوظيفية وقدرته على تحمل ضغوط العمل، وتعلمه للمهارات الشرطية لتمكينه من مواجهة العوائق وتخطيها وتطوير اليقظة الذهنية عن التعرض للضغط البدني والنفسي.