توزيع كتاب «مسبار الأمل» المطبوع بطريقة برايل على أصحاب الهمم

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

باشر مركز محمد بن راشد للفضاء منح كتاب «مسبار الأمل ومشروع الإمارات لاستكشاف المريخ» -الذي كتب مقدمته صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»- مطبوعاً بطريقة برايل لأصحاب الهمم في الوطن العربي.

ودعا المركز جميع الجهات المهتمة من مكتبات عامة ومؤسسات تعليمية ومؤسسات رعاية أصحاب الهمم من المكفوفين بالتواصل مع المركز عن طريق البريد الإلكتروني، حيث سيتم تسليمهم نسخة منه لتمكين أصحاب التحديات البصرية من التعرف على مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، «مسبار الأمل»، الذي يعتبر أول مسبار عربي تطلقه دولة الإمارات ضمن مشروعها لاستكشاف المريخ.

وقال يوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: يقوم مركز محمد بن راشد للفضاء بمسؤولياته المجتمعية جنباً إلى جنب مع مسؤولياته العلمية والتنموية على أكمل وجه، حيث نولي اهتماماً خاصاً بفئة أصحاب الهمم ونعمل بمختلف الوسائل المتاحة لدمجها وتمكينها داخل المجتمع، وإشراكها في صناعة مستقبل قطاع الفضاء عبر زيادة مداركها المعرفية والعلمية حول مختلف المبادرات الوطنية، وذلك تماشياً مع أهداف السياسة الوطنية المتكاملة لتمكين أصحاب الهمم، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإيجاد مجتمع دامج خال من الحواجز يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأسرهم، وتفعيلاً لمبادرة «مجتمعي.. مكان للجميع»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لحكومة دبي.

يذكر أن مركز محمد بن راشد للفضاء قد سلّم مجموعة من طلبة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة كتاب «مسبار الأمل ومشروع الإمارات لاستكشاف المريخ» مطبوعاً بطريقة برايل للمكفوفين على هامش زيارتهم للمركز.