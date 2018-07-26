بلدية أبوظبي تُعرّف أطفال الوثبة بسيرة زايد

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

نظمت بلدية مدينة أبوظبي بالتعاون مع الهلال الأحمر وهيئة الثقافة والسياحة فعالية (مكتبتنا – سيرة زايد) في مكتبة منتزه الوثبة، بهدف تعريف الأطفال والأجيال الجديدة بالسيرة العطرة لمؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، كما تأتي هذه الفعالية احتفاءً بالقائد المؤسس بمناسبة مرور مائة عام على ميلاده، وضمن مبادراتها في عام «زايد»، وذلك لإبراز دور المغفور له في تأسيس وبناء دولة الإمارات، وتسليط الضوء على إنجازاته الكبيرة ودوره الإنساني الذي لا يُمحى من ذاكرة الناس.

كما تندرج فعالية (مكتبتنا- سيرة زايد) ضمن الأجندة السنوية لفعاليات مركز بلدية الوثبة الاجتماعية والإنسانية من خلال استضافة 25 يتيماً والعمل على إسعادهم وتقديم الهدايا، وإضافة المسابقات الثقافية التي تمحورت حول حياة وسيرة المؤسس.