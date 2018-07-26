تعاون بين وزارة التسامح و«الاتحاد للطيران» في المشاريع المجتمعية

المصدر: أبوظبي - وام

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين وزارة التسامح ومجموعة الاتحاد للطيران لتعزيز قيم التسامح والتعايش واحترام التنوع في المجتمع على نحو أكثر استدامة وإثراء بين مختلف الجنسيات والثقافات والأديان من خلال المشاريع المجتمعية والإسهام الإيجابي في الفعاليات الوطنية والدولية ذات العلاقة على حد سواء.

وقع الاتفاقية - أمس الأول في قصر معاليه - عن مكتب وزير التسامح عفراء الصابري، فيما وقعها عن الاتحاد للطيران خالد المحيربي نائب أول للرئيس والمدير العام لشؤون مركز العمليات التشغيلية في مطار أبوظبي واستراتيجية المسؤولية الاجتماعية رئيس اللجنة الرياضية والشؤون الاجتماعية لدى الشركة وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجهتين.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك أهمية العمل المشترك وتكامل الجهود بين جميع قطاعات المجتمع ومؤسساته والسير دوماً على النهج الثابت الذي أسسه الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» بشأن العمل الوطني المؤسسي المتكامل بين مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص لتجسيد مبادئ وقيم التسامح والمودة والاحترام والمحبة إلى برامج وطنية ومبادرات وأنشطة مجتمعية تثري هذه القيم الإنسانية النبيلة وتجعلها أسلوب حياة مستداماً بين مختلف مكونات مجتمعنا الإماراتي المتنوع بغض النظر عن الأصل أو العرق أو اللون أو الدين أو المذهب أو الطائفة أو الملة أو المركز الاجتماعي.

وأضاف معاليه: تحرص دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً على تحويل قيمة التسامح إلى عمل مؤسسي مستدام وفاعل بين جميع من يعيشون على هذه الأرض الطيبة في ظل الاهتمام الكبير والتوجيهات الحكيمة من القيادة الرشيدة.