مراكز شرطة ذكية في مشاريع «إعمار» العقارية بدبي

المصدر: دبي - البيان

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي، وشركة إعمار العقارية، مذكرة تفاهم لإنشاء مراكز شرطة ذكية في المشاريع التي تنفذها الشركة، وذلك بهدف توفير كافة الخدمات الشرطية بطريقة ذكية لقاطني المشاريع، ودون أي تدخل بشري، حيث سيتم تنفيذ مركز شرطة ذكي مع الشركة في منطقة المرابع العربية بنظام الـ «walk- in».

ووقّع الاتفاقية عن طرف القيادة العامة لشرطة دبي، العميد خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، وعن طرف شركة إعمار، أحمد ثاني راشد المطروشي عضو مجلس الإدارة المنتدب، بحضور المهندسة خلود المرزوقي مدير مشروع الـ «walk- in»، والمهندسة سلامة الفلاسي نائبة مدير مشروع، وأحمد جمعة الفلاسي مدير تنفيذي في شركة إعمار، ومحمد قيصر أزاد مدير إدارة التواصل المجتمعي في الشركة.

وبيّن العميد الرزوقي أن مركزاً ذكياً سيتم إنشاؤه مع شركة إعمار في منطقة المرابع العربية بنظام «walk- in»، وهو يعتبر مركزاً مُصغراً من مركز الشرطة الذكي «SPS»، ويتناسب مع طبيعة منطقة المرابع العربية السكنية، وتم تصميمه، لتتمكن كافة فئات المجتمع من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها على مدار 24 ساعة، وخاصة فئة أصحاب الهمم.

ولفت إلى أن المركز يوفر للمتعاملين باقة متعددة من الخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية، يصل عددها إلى 27 خدمة وبـ 6 لغات مختلفة، دون أي تدخل بشري في تقديم هذه الخدمات لطالبيها.

من جانبه، أكد أحمد ثاني راشد المطروشي، أن هذه المذكرة تأتي في إطار حرص شركة إعمار العقارية، على التعاون مع مختلف المؤسسات الرائدة في مجال الابتكار، كشرطة دبي، لما لذلك من تعزيز لمبادرة دبي المدينة الأذكى والأسعد عالمياً.