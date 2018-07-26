«إقامة دبي» تُطلع ممثلي القنصليات على مهلة تعديل أوضاع المخالفين

المصدر: Ⅶدبي - البيان

استقبل اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، عدداً من ممثلي القنصليات في إمارة دبي، المتمثلة بالجمهورية الهندية، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية أثيوبيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية الفلبين، وجمهورية كينيا، وجمهورية إندونيسيا، إضافة إلى جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية في قطاع متابعة المخالفين والأجانب بمنطقة العوير، وذلك بهدف تعزيز التعاون بما يخص مهلة تعديل أوضاع مخالفي الإقامة.

تعريف

وقد رحب المري في بداية اللقاء بممثلي القناصل، واستعرض تفاصيل قرار مجلس الوزراء الذي يقضي بتعديل أوضاع مخالفي الإقامة في الدولة، مشيراً إلى أن مهلة 2018 بعنوان «احمِ نفسك بتعديل وضعك» تأتي ضمن مبادرات عام زايد، وتعتبر مبادرة إنسانية بالدرجة الأولى.

كما قام المري بتعريف ممثلي القناصل بإجراءات استقبال طلبات المخالفين، والتسهيلات التي تقدمها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، مؤكداً أن دولة الإمارات دولة تسامح وإنسانية تسعى بمختلف جهودها إلى أن يعيش فيها الجميع بأمن وأمان وسعادة.

وقد اصطحب اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، خلال الزيارة، ممثلي القناصل، يرافقه العميد خلف أحد الغيث، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب بدبي والمقدم غازي النعيمي، نائب مساعد المدير لشؤون المتابعة، والمقدم عبدالله عتيق، نائب مساعد المدير العام لشؤون التحقيق، والمقدم جاسم أهلي مدير إدارة أذونات الدخول والإقامة، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين في جولة تفقدية للاطلاع على تجهيزات المرافق المهيئة لاستقبال مخالفي الإقامة لتعديل أوضاعهم خلال الفترة من 1 أغسطس وتستمر حتى 31 أكتوبر من العام الجاري، حيث تم الاطلاع على الأماكن المخصصة لممثلي القنصليات في دبي لتسهيل إنهاء إجراءات المخالفين ورعاياهم، وصالات الرجال والنساء ومكتب حجوزات الطيران، إضافة إلى صالات الخدمات الطبية والإسعافات في حالات الطوارئ.

تعاون

وأكد اللواء محمد المري أن هذا التعاون مع قنصليات الدول سيسهم بشكل كبير وملموس في إيصال رسالتنا للمخالفين بضرورة التعاون مع الجهات المعنية لتعديل أوضاعهم دون التردد أو الخوف، إضافة إلى تعريفهم بالتسهيلات التي توفرها إقامة دبي من خلال الصالات الموجودة في منطقة العوير.

وفي نهاية الجولة، قدّم اللواء المري الشكر والتقدير لممثلي القناصل على تلبية الدعوة في سبيل تعزيز أواصر التعاون القائمة بين إقامة دبي وقنصليات الدولة لتحقيق المصالح المشتركة.