الشيخة فاطمة: المرأة الإماراتية حققت مكاسب متميزة

المصدر: Ⅶأبوظبي - وام

أشادت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بتدشين المرحلة الثانية من مشروع موسوعة المرأة الإماراتية «بوابة المستثمرين»، وقالت سموها إن هذا التدشين يؤكد دورنا جميعاً في مجال تفعيل المسؤولية المجتمعية والذي يحتم علينا وضع الأطر التي تسهم في دعم مشاريع تمكين المرأة والتحليق بها عالياً لضمان الحفاظ على دورها الريادي في مختلف المجالات لتصبح المرأة الإماراتية شريكاً حقيقياً فاعلاً في برامج وخطط التنمية المستدامة بالدولة.

وأوضحت سموها في تصريحات لها بشأن «ورشة بوابة المستثمرين» التي نظمها الاتحاد النسائي العام بمقره اليوم بمناسبة عملية التدشين أن المرأة الإماراتية حققت العديد من الإنجازات والمكاسب المتميزة في إطار النهج الذي رسمته القيادة الرشيدة، وحظيت قضاياها باهتمام مجتمعي كبير من خلال وضع استراتيجيات لتمكينها وريادتها مؤكدة أن «موسوعة المرأة الإماراتية» خطوة مهمة وداعمة لرصد تكامل أدوار المؤسسات الحكومية و الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الاستراتيجية الوطنية لتمكين و ريادة المرأة الإماراتية وإبراز دورها وتنمية قدراتها وصقلها وتمكينها في المجالات كافة.

ودعت «أم الإمارات» جميع المؤسسات إلى ضرورة تضافر الجهود وتكامل الأدوار بينها بمختلف القطاعات لتعزيز ما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات ومكاسب والمساعدة في تمكينها.

طموحات

وأعربت سموها عن أملها في أن تحقق هذه الموسوعة الطموحات التي وضعت من أجلها و أن تعمل على تعزيز دور المرأة الريادي في مختلف المجالات لتصبح شريكاً حقيقياً فاعلاً في برامج وخطط التنمية المستدامة بالدولة.

من جانبها أكدت نورة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، أن المرأة الإماراتية سجلت حضوراً فاعلاً في جميع المجالات وأثبتت جدارتها في الدفع بمسيرة التنمية المستدامة، وقالت إن توجيهات أم الإمارات بإطلاق موسوعة المرأة الإماراتية في أبريل من هذا العام استهدف استحداث أرشيف وطني إلكتروني يكون بمثابة مرجعية رئيسية لمتخذي القرار والجهات والباحثين والمهتمين بجميع قضايا المرأة الإماراتية وشؤونها.

وقالت إن «بوابة المستثمرين» تعد جزءاً لا يتجزأ من مشروع موسوعة المرأة الإماراتية التي نسعى من خلالها إلى توفير فرص للحصول على دعم وتمويل المشاريع من قبل القطاع الخاص من منطلق تنفيذ مبدأ المسؤولية المجتمعية الداعمة لمبادرات وبرامج ومشاريع تمكين المرأة.

وأضافت: «إننا نشهد كل يوم إضافة لبنة جديدة إلى مسيرة المرأة الإماراتية المتميزة التي وضع أساسها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ودعم جهود تمكينها رائدة النهضة النسائية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والقيادة الرشيدة التي لم تألُ جهداً في هذا السبيل.

وأكدت أن الاتحاد النسائي العام عمل منذ تأسيسه في عام 1975على رسم السياسات ووضع البرامج والمبادرات والخطط الاستراتيجية ليتم تدشين أول استراتيجية على مستوى دول الخليج لتقدم المرأة في عام 2002 تضمنت 8 محاور رئيسية هي التعليم والصحة والتشريع والبيئة والإعلام والاقتصاد والتمكين الاجتماعي والتمكين السياسي واتخاذ القرار.

وأوضحت أنه بعد مرور أكثر من عقد رأى الاتحاد النسائي العام ضرورة تحديث الاستراتيجية لتتوافق مع المستجدات الحالية وتتماشى مع رؤية الحكومة 2021 فأطلقت أم الإمارات الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة الإماراتية 2015-2021 والتي يسعى الاتحاد مع شركائه من خلالها إلى رفع مؤشرات التنافسية الدولية بتمكين المجتمع عن طريق المرأة.

وشددت على أهمية دور القطاع المصرفي الحيوي والرائد في مجال دعم المرأة وإتاحة الفرص أمامها لتتبوأ المكانة اللائقة بها في مجال ريادة الأعمال، وأعربت عن أملها في أن تكون هذه التجربة ضمن أفضل الممارسات الدولية في جانب تكامل الأدوار وتوحيد الجهود بين الجهات العاملة في الدولة في مجال تمكين المرأة.

وتزامناً مع تدشين المرحلة الثانية تم عقد ورشة عمل «دور المصرف المركزي في تفعيل دور المرأة في القطاع المصرفي» بمشاركة 53 مسؤولاً من القطاع المصرفي بالدولة بحضور 28 بنكاً.

وقدمت نورة عبدالرحمن البستكي من مصرف الإمارات المركزي إحصائيات عن نسبة النساء العاملات بالمصرف واهتمامه بتمكين المرأة في هذا القطاع وإشراكها في العمل المصرفي كجزء من التنمية المستمرة للدولة.بعد ذلك قدمت المهندسة غالية المناعي مديرة إدارة تقنية المعلومات في الاتحاد النسائي العام عرضاً عن موسوعة المرأة الإماراتية والاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة والبرامج التي ينفذها في هذا المجال. وقالت المناعي إن عدد المشاركين في الموسوعة تجاوز 100 جهة رسمية على الصعيدين المحلي والاتحادي ومؤسسات المجتمع المدني وبلغ عدد الشخصيات النسائية المشاركة أكثر من 40 ألف شخصية نسائية.

دعم

ألقت نورة عبدالرحمن البستكي من مصرف الإمارات المركزي كلمة أشادت فيها باهتمام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بالمرأة الإماراتية ودعمها لها بكل الإمكانيات وتوفير جميع الوسائل والسبل التي تمكنها من دخول كافة القطاعات.