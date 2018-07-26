بلدية دبي تطلق مبادرة لتدريب الخريجين والمبتعثين إلى الشركات الخاصة

المصدر: دبي - البيان

أطلقت بلدية دبي مبادرة نوعية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في القطاع الخاص لتدريب الخريجين والمبتعثين من قبلها لدى الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجالات تتلاءم مع تخصصات البلدية.

وأكد المهندس داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي أن هذه المبادرة تعتبر الأولى من نوعها في تعزيز عمليات التدريب على رأس العمل من خلال التعاون مع شركاء البلدية الاستراتيجيين في القطاع الخاص وخاصة تلك التي تعمل في المجالات التي تنسجم مع اختصاصات العمل البلدي.

من جانبه قال مروان بن بيات الفلاسي مدير إدارة الموارد البشرية بالبلدية إن هذا البرنامج يعتبر نقطة الانطلاق والتحول لتحقيق المزيد من المكاسب في عمليات التطوير والتدريب المستمر والمستدام من خلال تفعيل الشراكات الاستراتيجية للبلدية مع المؤسسات والشركات المختصة بالقطاع الخاص.

ومن جانبها أكدت عائشة الحمادي مدير قسم تطوير الموارد البشرية بإدارة الموارد البشرية بأن التطوير والتحديث المستمر، أصبح سمة من سمات حياتنا المعاصرة ونهجاً يسير عليه مسؤولونا ويحثوننا على اتباعه حتى باتت دوائرنا ومؤسساتنا، سباقة نحو التجويد والتجديد، حيث حققت مستويات راقية في التنظيم والإدارة وفي جودة الخدمات وفعاليتها وهو ما ينبغي الحفاظ عليه وعدم التراجع عنه والزيادة عليه، ومن هنا يقع عليها عبء مضاعف لأن عليها ليس الحفاظ على هذا المستوى فقط، وإنما دفعه إلى الأمام نحو مزيد من الإبداع والتحليق في آفاق متطلبات عالم الغد.