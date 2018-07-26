«الداخلية» تحتفل بتخريج دبلوم التميز المؤسسي الأول

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

شهد العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام بالإنابة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حفل تخريج دبلوم التميز المؤسسي الأول، الذي نظمته إدارة التميز المؤسسي بالتعاون مع جامعة مانشستر البريطانية، وأقيم في قاعة المحاضرات بمقر الوزارة، وشارك فيه 40 منتسباً من مختلف القيادات والإدارات العامة بوزارة الداخلية.

وأكد العميد الظاهري في كلمة بهذه المناسبة أهمية هذه البرامج لدعم التوجه الاستراتيجي، والارتقاء بوزارة الداخلية، إلى مصاف الجهات الحكومية الرائدة في سباق التميز الحكومي من خلال تبني أفضل الممارسات ومعايير الجودة العالمية، للارتقاء بالعمل الأمني والشرطي إلى أعلى المستويات.

وأكد أن وزارة الداخلية وبتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تتبنى رؤى استشرافية وتطلعات مستقبلية لاستشراف المستقبل وفق منظومة التميز الحكومي لمواجهة التحديات من أجل الحفاظ على الريادة العالمية في ظل التنافسية الدولية.

وفي نهاية الحفل قام العميد محمد حميد الظاهري بتكريم الجهات المساهمة في إنجاح البرنامج، وتوزيع الشهادات على الخريجين.