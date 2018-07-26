تصحيح وضع 18 منتجاً غير مطابق لاشتراطات السلامة في أبوظبي

المصدر: Ⅶأبوظبي - وام

ذكر الدكتور هلال حميد الكعبي، الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، أن قطاع الأسواق والمستهلكين، أنهى- وبنجاح كبير- عمليات التفتيش على المنتجات الخاضعة للرقابة، التي تنوعت ما بين المنتجات الكهربائية المنزلية وإطارات المركبات ولعب الأطفال ومستحضرات التجميل ومنتجات التبغ وأفران الغاز، حيث تم تصحيح وضع 18 منتجاً غير مطابق لاشتراطات السلامة، وبإجمالي كمية بلغت 16 ألفاً و121 سلعة، كما تم تنفيذ 2277 عملية تحقق من مختلف أدوات القياس القانونية، التي تنوعت ما بين موازين البيع بالتجزئة، وموازين بيع المجوهرات والعود والعطور العربية، والموازين المستخدمة في عمليات الشحن، إضافة إلى القبانات الأرضية.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ 3171 عملية تحقق من عدادات الوقود في محطات الخدمة التابعة لشركة أدنوك، وبلغت نسبة مطابقتها 100 %، فضلاً عن التحقق من دقة قراءات 3560 عبوة معبأة لـ 76 منتجاً غذائياً، فيما أصدر المجلس 2023 شهادة مطابقة للأفراد، ليرتفع إجمالي عدد الشهادات الصادرة إلى 13 ألفاً و671 شهادة مطابقة منذ تفعيل الخدمة.

وأضاف - بمناسبة الإصدار الثالث للتقرير الربع السنوي الخاص بالمجلس - أنه صدر قرار من مجلس الوزراء، بتسميته لعضوية مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وذلك للمساهمة في الدور البناء والفاعل لمجلس الإدارة في تنفيذ السياسات والتوجهات نحو الارتقاء باقتصاد الدولة، والمساهمة في حماية المجتمع والمستهلك.

وأكد حرص المجلس على رفع كفاءته الرقابية إلى أعلى مستوى للارتقاء بجودة المنتج الوطني، وتعزيز قدراته التنافسية في الأسواق وتطوير منظومة الجودة، بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويضع الإمارات بجدارة في مصاف دول العالم المتقدم.

وقال إن فرق عمل المجلس، حققت نتائج متميزة خلال النصف الأول من العام الجاري، لتستكمل المسيرة، وتستمر في تحقيق الإنجازات، وتنفيذ المشاريع الرائدة، وفقاً لأهداف المؤسسة لعام 2018، وفي مقدمها المساهمة في تحقيق أهداف «خطة أبوظبي» في جميع المجالات ذات الصلة بأعمال المجلس.