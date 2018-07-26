هيئة تنمية المجتمع تنال «الأيزو» في المسؤولية المجتمعية

المصدر: دبي - وام

حصلت هيئة تنمية المجتمع في دبي على شهادة الأيزو ISO26000 في المسؤولية المجتمعية، وذلك بعد مراجعة المعايير العامة التي تعتمدها الجهة المانحة للإجراءات المطبقة لدى الهيئة والخاصة باستقطاب مساهمات المسؤولية المجتمعية، ومتابعة تنفيذ البرامج والترويج لها، والحزم الموفرة للمساهمين، إضافة للخطط التطويرية الموضوعة.

ويعد حصول هيئة تنمية المجتمع على هذا التقدير العالمي جزءاً من سعيها نحو ترسيخ ثقافة التميز المؤسسي وتبنيها أرقى وأحدث المعايير العالمية ضمن إجراءاتها بما يتيح فرصاً أوسع للتوسع والاستدامة في مجال تطوير الخدمات الاجتماعية.

وأشار سعيد الطاير، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والتطوير في هيئة تنمية المجتمع، إلى أهمية حصول الهيئة على شهادة الأيزو ISO26000 في المسؤولية المجتمعية لاسيما وأن الهيئة تتبنى خطة لتوسيع مشاركة مؤسسات القطاع الخاص والجهات الحكومية والقطاع الثالث في التنمية المجتمعية.

وقالت عائشة حارب رئيس قسم المسؤولية المجتمعية في الهيئة: «حصلت هيئة تنمية المجتمع على تصنيف 4 من 5 نجوم وسنعمل خلال العامين المقبلين ولحين موعد التقييم التالي على الارتقاء بإجراءاتنا لتحقيق 5 نجوم ومنح المساهمين والمستفيدين تجربة أفضل».