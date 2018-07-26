محاكم رأس الخيمة تشحذ موظفيها بالطاقة الإيجابية

المصدر: رأس الخيمة - وام

أطلقت دائرة محاكم رأس الخيمة مساء أول من أمس مبادرة اليوم الرياضي لموظفيها تحت شعار «الرياضة طاقة إيجابية وسعادة» والتي انطلقت في يومها الأول بالتنسيق مع نادي الإمارات الثقافي الرياضي لتوفير أحد الملاعب وإقامة مباراة لكرة القدم بين الموظفين بحضور إبراهيم أحمد الزعابي مدير عام المحاكم وعدد كبير من موظفي الدائرة فيما ستنفذ الفعالية في يوم واحد من كل أسبوع على مدار العام.

وأوضح مدير عام محاكم رأس الخيمة أن إطلاق مبادرة اليوم الرياضي تأتي ضمن حزمة من برامج وأنشطة الدائرة السنوية التي تنظمها لموظفيها والتي تهدف من خلال هذه المبادرة إلى إسعاد موظفـــــيها وخلق بيئة إيجابية لهم وتعزيز أجواء الألفة والمودة فيما بينهم.