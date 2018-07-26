تقييم 1260 ملفاً مشاركاً في «السلامة المرورية»

المصدر: Ⅶ دبي - وام

باشرت مواصلات الإمارات تقييم الملفات المتقدمة في الدورة العشرين لجائزة السلامة والتربية المرورية التي تقام تحت شعار «طلابنا أمانة» حيث بلغ عدد الملفات المشاركة 1260 ملفاً في مختلف الفئات.

وتهدف الجائزة إلى نشر ثقافة السلامة والتربية المرورية عبر تقدير المبادرات الشخصية والمؤسسية ذات التأثير على المجتمع المدرسي والمحلي في الدولة وتسليط الضوء عليها بين مختلف عناصر المجتمع المدرسي بما في ذلك المدارس الحكومية والخاصة ومعاهد التكنولوجيا والمؤسسات التعليمية الحكومية والطلبة، كما تشمل بقية فئات وأفراد المجتمع، الأمر الذي ينسجم مع عنصر السلامة الذي يعد قيمة أساسية وهدفاً استراتيجياً يتربع على رأس أولويات المؤسسة وخططها للوصول إلى نقل مدرسي آمن وشامل ومستدام، في القطاعين الحكومي والخاص.

وصرح عبدالله محمد مدير إدارة الاتصال الحكومي بمواصلات الإمارات أن اللجنة باشرت تقييم 1260 ملفاً مقدماً للمشاركة في مختلف فئات الجائزة، مشيراً إلى أن اللجنة تضم في عضويتها مقيمين معتمدين وأصحاب خبرة في مجال التقييم والتحكيم وذلك وفق نموذج التميز الأوروبي EFQM.

وأفاد بأن اللّجنة ستعمل على تقييم المشاركات المقدمة بالاستناد إلى المعايير العامة للتقييم والتي تتضمن مجموعة بنود وفق كل فئة، تتعلق بمستوى الابتكار في المشاركة ومدى علاقتها ومساهمتها بنشر ثقافة السلامة والتربية المرورية، إضافة إلى الآثار الإيجابية للابتكارات والمشاريع المقدمة وغيرها من المعايير، موضحاً أن المؤسسة أصدرت في بداية العام الدراسي الماضي دليلاً للمشاركة في جائزة مواصلات الإمارات للسلامة والتربية المرورية بدورتها العشرين للعام الدراسي 2017 /‏ 2018.

فائزون

وأوضح مدير إدارة الاتصال الحكومي أنه سيتم الكشف عن أسماء الفائزين في حفل سيقام بهذه المناسبة في الربع الرابع من العام الحالي، مشيراً إلى أنه تم تخصيص جوائز نقدية تبلغ نحو 500 ألف درهم للفائزين في فئات الجائزة التي تندرج تحت ست فئات رئيسة، وهي جائزة المدارس الحكومية والتي تشترك بها جميع مدارس الدولة الحكومية في الإمارات كافة، وتنقسم جوائزها حسب المراحل التعليمية الأربع وهي رياض الأطفال، المرحلة الأساسية الحلقة الأولى والمرحلة الأساسية الحلقة الثانية والثانوية، وجائزة المدارس الخاصة والتي تشترك بها جميع المدارس الخاصة في الدولة وتخصص لها ثلاث جوائز للمراكز الثلاثة الأولى على مستوى الدولة.

ابتكار

تخصص جائزة المشروعات المتميزة للمدارس في مجال السلامة والتربية المرورية لأفضل 5 مشروعات نفذتها المدارس، فيما تخصص جائزة الإبداع والابتكار للإبداعات والابتكارات التي تخدم تعزيز قيمة السلامة وتسهم في نشر ثقافة التربية المرورية وفق شعار الجائزة «طلّابنا أمانة» وتنقسم لفئة الطلبة وفئة المحترفين.