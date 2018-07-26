شرطة دبي تستعرض آلية عمل مركز 6 سيجما أمام وفد بلدية أبوظبي

المصدر: Ⅶدبي - البيان

استقبلت الإدارة العامة للتميز والريادة في شرطة دبي وفدا من بلدية أبوظبي، في مقر القيادة بهدف الاطلاع على آلية عمل مركز 6 سيجما للتطوير والتحسين المستمر، أفضل الممارسات المعمولة فيه.

حضر اللقاء من جانب شرطة دبي، الملازم أول ناجية جمعة ثاني الكريشي مدير مركز 6 سيجما للتطوير والتحسين المستمر بالوكالة، والملازم ثاني محمد سلطان بن خلفان رئيس قسم أفضل الممارسات، والدكتور حسن الظافري من شعبة التحسين، والسيد إبراهيم عبد الحليم زيادة، ومن جانب بلدية أبوظبي، محمد الهاملي مدير التميز والريادة، وعلي المرزوقي مستشار قطاع التخطيط الاستراتيجي، وسامر الريس أخصائي أول.

ورحبت الملازم أول ناجية بالوفد الزائر مؤكدة أن شرطة دبي حريصة على مشاركة تجاربها وممارساتها مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، لما لتبادل الخبرات والتجارب من أثر فعال على الارتقاء بنوعية الخدمات داخليا وخارجيا مع أفراد المجتمع.وقالت إن المركز يتألّف من 4 أقسام تتمثل في التدريب والتحسين المستمر و المقارنات المرجعية.