رئيس بوتسوانا يتسلم أوراق اعتماد محش الهاملي سفيراً غير مقيم

المصدر: Ⅶغابورون- وام

تسلم الرئيس مكغاويسي اريك ماسيسي رئيس جمهورية بوتسوانا، أوراق اعتماد محش سعيد الهاملي سفير الدولة لدى جمهورية جنوب أفريقيا كسفير غير مقيم في بوتسوانا، وذلك في مقر الرئاسة بالعاصمة غابورون بحضور وزير العلاقات الدولية والتعاون ومدير إدارة المراسم الحكومية.

ونقل السفير محش الهاملي لرئيس بوتسوانا تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وتمنيات سموهما له بموفور الصحة والسعادة ولبلاده وشعبه دوام الرقي والازدهار.

وأكد الهاملي رغبة دولة الإمارات بتعزيز وتنمية علاقات الصداقة الطيبة القائمة بين البلدين إلى آفاق أرحب تشمل مختلف مجالات التعاون لما فيه مصلحة الجانبين.

من جانبه، حمّل الرئيس البوتسواني السفير تحياته وتمنياته للقيادة الرشيدة بموفور الصحة والسعادة، ولدولة الإمارات العربية المتحدة المزيد من التقدم والرخاء.

وتمنى للسفير الهاملي التوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكداً استعداد الأجهزة الرسمية لتقديم كل الدعم والتعاون للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى تعاون أوثق في المجالات المختلفة.