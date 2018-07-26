«كليفلاند كلينك أبوظبي» يوفر برامج أكاديمية للكوادر الطبية المواطنة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

يوفر مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، أحد مرافق الرعاية الصحية عالمية المستوى التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، مجموعة من البرامج الأكاديمية المتقدمة التي تتيح للأطباء الإماراتيين فرصة التخصص داخل الدولة، مما يسهم في سد الفجوات في التخصصات الطبية في قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات والمنطقة.

ويمثل التعليم عنصراً أساسياً في استراتيجية المستشفى، وذلك في إطار التزامه دعم استدامة قطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، وقد حصل المستشفى على اعتماد دائرة الصحة ـ أبوظبي كمركز للتعليم والأبحاث، وسعى بعد ذلك لتوسيع نطاق خدماته التعليمية والتدريبية لتشمل مجموعة كاملة من فرص التعليم للأطباء الخريجين، بما في ذلك برامج الإقامة والزمالة. ويستفيد الأطباء الذين ينتسبون لهذه البرامج الأكاديمية مما يتمتع به مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» من مرافق ومعدات متطورة وكوادر تدريس مؤهلة ذات خبرات واسعة في مجال التعليم الطبي.

وقال الدكتور مراد تزجو، رئيس المكتب الأكاديمي في المستشفى: يتيح المستشفى فرصاً تعليمية وتدريبية فريدة، فهو يشهد علاج أصعب الحالات والأمراض وإجراء بعض العمليات التي لا تتوافر إلا في عدد قليل من المستشفيات حول العالم. نحن على ثقة بقدرتنا على المساهمة في الارتقاء بمستوى التعليم الطبي في المنطقة بفضل خبرات هيئة التدريس ونهجنا متعدد التخصصات الذي يرتكز على فلسفة المريض أولاً. من جانبها، قالت الدكتورة سوسن عبدالرازق، مديرة إدارة التعليم الطبي بالمستشفى «تحتاج منطقة الشرق الأوسط إلى زيادة في الكوادر الطبية المتخصصة، وخاصة في التخصصات الجراحية».