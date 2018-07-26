«المعاشات» تطلق نظاماً إلكترونياً لإدارة وتسجيل الموردين

المصدر: أبوظبي - وام

أطلقت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية النظام الإلكتروني لإدارة وتسجيل الموردين لمنحهم فرصة كاملة لإدارة كافة معاملاتهم مع الهيئة بشكل ذاتي وذلك بحضور عدد من مزودي الخدمات.

ويوفر النظام للموردين وموظفي الهيئة العديد من الخيارات السهلة على مستوى ممارسة الأعمال الإدارية والفنية المرتبطة باستلام العروض والمناقصات وغيرها سعياً نحو أتمتة كافة الخدمات المقدمة لهم بالتعاون بين قطاعي الخدمات المساندة ونظم المعلومات.

ويتيح النظام مرونة في تدفق المعلومات من وإلى الهيئة، حيث يستطيع مزودو الخدمة التسجيل في النظام عبر البوابة الإلكترونية للهيئة التي ستتمكن من إرسال دعوات التسجيل للموردين وطلب عروض الأسعار ومتابعة الأمور المالية بشكل إلكتروني.

كما سيتمكن مزودو الخدمة من التسجيل على النظام وإضافة مستخدمين جدد وتحديث بياناتهم وإنشاء الفواتير وأوامر الشراء وتأكيد ومتابعة استلامها ومتابعة الدفعات المستحقة وغيرها من الخدمات الأخرى التي سيتم إنجازها إلكترونياً. وأكدت الهيئة أنها حريصة على تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بطبيعة عملها على كافة المستويات حرصاً على تعزيز شراكتها مع كافة الفئات المستفيدة.