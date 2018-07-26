الإمارات تشارك في فعاليات الكونغرس العالمي لمتلازمة داون

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

بمشاركة وفد جمعية الإمارات لمتلازمة داون افتتح جون سويني نائب رئيس الوزراء الاسكتلندي الكونغرس العالمي لمتلازمة داون 2018 في مركز المعارض والمؤتمرات في جلاسكو بطابور عرض أعلام الدول المشاركة في الكونغرس.

ودشنت الدكتورة منال جعرور رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون رئيسة الوفد المشارك جناح دولة الإمارات في المعرض المصاحب للكونغرس والذي تضمن استعراضاً لمسيرة النهضة والتقدم في الدولة بالإضافة إلى عرض عن الجمعية وإنجازاتها.

وقالت جعرور: نتطلع إلى الأفضل ونرغب أن يكون الكونغرس العالمي لمتلازمة داون 2020 بدبي الذي تستضيفه دولة الإمارات برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بدبي مميزاً وفريداً.

وأكدت أن مشاركة الجمعية تهدف إلى الاستفادة من الخبرات المقدمة في الكونغرس المذكور والاستعداد لتقديم الأفضل في الكونغرس العالمي لمتلازمة داون 2020 بدبي بصورة تعكس المكانة التي وصلت إليها الدولة في مجال أصحاب الهمم، والترويج لدولة الإمارات في مجال السياحة، معربة عن تقديرها لدائرة السياحة والترويج التجاري بدبي على دعمهم لجناح الجمعية في المعرض.

وأشادت بدعم المكتب الإعلامي لحكومة دبي وتعاونهم في تغطية الأخبار الخاصة بالمشاركة في الكونغرس، مشيرة إلى أن برنامج المشاركة يتضمن تقديم عرض عن دولة الإمارات وعرضاً للإنجازات والخدمات التي تقدمها الجمعية يتم خلالها تسلم الراية لاستضافة الكونغرس في دبي 2020.