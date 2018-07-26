"الأرصاد": طقس رطب وحار في الأيام المقبلة

المصدر: وام

توقع "المركز الوطني للأرصاد" أن يسود البلاد اليوم "الخميس" طقس رطب صباحا على السواحل حار ومغبر أحياناً نهاراً ويطرأ ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية بوجه عام من 20 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س.. والبحر خفيف إلى متوسط في الخليج العربي وبحر عمان.

ويكون الطقس يوم بعد غد الجمعة حارا ومغبرا أحياناً نهاراً مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة، والرياح غربية إلى جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية ظهرا من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم / س.. والبحر يكون خفيفا إلى متوسط في الخليج العربي وبحر عمان.

فيما يكون الطقس يوم السبت المقبل حارا ومغبرا نهارا وغائما جزئيا أحياناً وتظهر بعض السحب شرقا بعد الظهر قد تكون ركامية على الجبال.. والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية بوجه عام وشرقية شرقاً من 20 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س تكون مثيرة الغبار أحياناً.. ويكون البحر خفيفا إلى متوسط في الخليج العربي ومتوسطا في بحر عمان.

ويتوقع أن تشهد الدولة يوم الأحد المقبل طقسا حارا ومغبرا نهارا مع احتمال تكون السحب الركامية المحلية شرقا بعد الظهر.. والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية بوجه عام وشرقية شرقاً من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم / س تكون مثيرة للغبار أحيانا.. والبحر خفيف إلى متوسط في الخليج العربي وبحر عمان.

ويشهد يوم الاثنين طقسا رطبا على السواحل صباحاً حارا ومغبرا نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي مع فرصة لتكون السحب الركامية المحلية شرقا بعد الظهر.. والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية بوجه عام وشرقية شرقاً من 20 إلى 30 تصل إلى 42 كم/س تكون مثيرة للغبار والأتربة خاصة مع السحب.. والبحر يكون خفيفا إلى متوسط في الخليج العربي وبحر عمان.