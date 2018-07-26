«طرق دبي» تطلق خدمة التنقل السياحي بالعبرة الكهربائية

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات خدمة العبرة الكهربائية السياحية في خور دبي، والتي تنطلق من محطات السيف وبني ياس وفيستيفال سيتي، وذلك في إطار إلى سعيها توسيع شبكة وسائل النقل البحري، وتعزيز قطاع السياحة في إمارة دبي.

وقال ناظم فيصل، مدير إدارة النقل البحري بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة إن إطلاق خدمة التنقل البحري بالعبرة الكهربائية يحقق عدة أهداف كتوسيع شبكة النقل البحري وتنشيط الجانب السياحي في خور دبي، الأمر الذي يستقطب المزيد من السائحين، موضحاً أن العبرة الكهربائية تنطلق من 3 محطات في خور دبي هي السيف وبني ياس وفيستيفال، وأن هذه الخدمة تم تدشينها بالتعاون والتنسيق مع عدد من المطورين والشركاء الاستراتيجيين، حيث يمكن للمتعاملين دفع 60 درهماً لرحلة مدتها نصف ساعة، أو 120 درهماً للساعة الواحدة.