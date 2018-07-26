القيادة حريصة على إحياء التراث في نفوس الأجيال

المصدر: Ⅶعجمان - أسامة أحمد

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان أن الدعم والمساندة المتواصلة من قبل القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله للفعاليات المختلفة ساهمت بشكل إيجابي في تسلط الضوء على التراث الإماراتي وشجعت على إحيائه في نفوس الأجيال.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان ليوا عجمان للرطب 2018 في مركز الإمارات للضيافة ظهر أمس، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، والذي تنظمه دائرة التنمية السياحية بعجمان وذلك بحضور معالي مريم محمد المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي المستقبلي، والشيخ الدكتور ماجد بن سلطان القاسمي الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي بالوكالة بوزارة التغير المناخي والبيئة، وعبدالله أمين المستشار بديوان الحاكم، وصالح محمد الجزيري مدير عام دائرة التنمية السياحية وعبدالله حمدان بن دلموك مدير عام مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث ومحمد غانم المنصوري نائب الرئيس التنفيذي لشركة الفوعة ورؤساء ومديري الدوائر والمؤسسات الحكومية وكبار المسؤولين.

وأشاد الشيخ عمار بن حميد بمبادرة تنظيم مهرجان ليوا عجمان للرطب والتي تدل على تفهم القائمين عليه لأهمية النخلة والتي تعتبر إحدى أهم ركائز التراث الإماراتي الأصيل والذاكرة الإنسانية في حياة المجتمع الإماراتي الذي يسعى جاهداً لتحسين أنواعها والارتقاء بإنتاجها. وشدد على ضرورة استمرار التعاون والانسجام والتواصل بين الجهات المشرفة والمشاركة حتى يستمر نجاح المهرجان الذي يحققه كل عام، حيث كان له أبلغ الأثر في ظهور المهرجان بهذا المستوى الراقي وفي ترسيخ فعالياته والوصول به إلى التميز والتطور والتجدد.

جولة

وتجول ولي عهد عجمان في أرجاء وأجنحة وأقسام المعرض المختلفة والتقى المزارعين والمشاركين والعارضين لأجود أنواع الرطب والحمضيات واستمع إلى قصص النجاح في إنتاج التمور والاهتمام بزراعة النخيل. واطلع سموه خلال الجولة على محتويات المعرض المتنوعة بين الرطب والحمضيات، واستمع إلى شرح واف من المسؤولين عن المزارع المشاركة وكيفية الاهتمام بعملية زراعة الشتلات وفحص التربة ومعالجتها وتحديد مواقع الشتلات حسب المسافات الموجودة ونظام الري وتسميد التربة. وتوقف سموه خلال الجولة عند العديد من أجنحة وإنتاج مزارع عجمان وفي الجناح الخاص بشركة الفوعة كما اطلع على الأقسام الأخرى كسوق الرطب والحمضيات والسوق التراثي والسوق الشعبي وغيرها.

تكريم

وفي نهاية حفل الافتتاح كرم سمو ولي عهد عجمان معالي مريم محمد المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي المستقبلي والشيخ الدكتور ماجد بن سلطان القاسمي، كما تم تكريم الرعاة والمؤسسات الداعمة والتي تضم الراعي الماسي للمهرجان شركة الفوعة والراعي الذهبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي والراعي الفضي غرفة تجارة وصناعة عجمان وشركة تمور ليوا ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث ومعهد الشارقة للتراث ومستشفى أمينة والرعاة المشاركين دائرة البلدية والتخطيط والقيادة العامة لشرطة عجمان والإدارة العامة للدفاع المدني والفارس للخيام.

الموروث الشعبي

من جانبه أكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان أن الهدف الاستراتيجي لمهرجان ليوا عجمان يتمثل في تعزيز الوعي الثقافي والهوية الوطنية الإماراتية حيث يسهم المهرجان في زيادة الوعي بالموروث الشعبي والتراثي للدولة وتعزيز التنمية الاقتصادية ويشجع في الوقت ذاته على زيادة التدفق السياحي إلى الإمارة.

من جهتها أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة دولة مسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي أن مهرجان ليوا للرطب هو إحدى أهم الفعاليات السنوية الوطنية التي تعنى بزراعة النخيل وإنتاج التمور والرطب وتقام في إمارة عجمان.كما توجهت معاليها بجزيل الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان لرعايته ودعمه اللامحدود لمهرجان ليوا للرطب.

وقالت: «يشكل مهرجان ليوا للرطب منصة مثالية تستقطب المئات من المزارعين والعارضين والمعنيين بزراعة النخيل وإنتاج التمور والرطب، ويعنى المهرجان بترويج هذه المنتجات ودعم الإنتاج المحلي، وتعزيز دور الابتكار في تطوير هذه الصناعة والأنشطة التحويلية المناطة بها لتعزيز منظومة الأمن الغذائي».

أما صالح محمد الجزيري مدير عام دائرة التنمية السياحية فقال إن مهرجان ليوا عجمان استطاع أن يجد له مكانة متميّزة على خريطة المهرجانات التراثية والسياحية في الإمارات بشكل خاص وفي المنطقة بشكل عام.

واحة زايد

من جانبه أكد أحمد سيف المهيري مدير إدارة الزراعة والحدائق العامة في دائرة البلدية والتخطيط، أن الدائرة تولي أهمية كبرى في تعزيز توفير بيئة جمالية متكاملة في مختلف المناطق بما يسهم في دعم جهودها الرامية إلى زيادة المسطحات الخضراء.

أنشطة

حرصت إدارة المهرجان على تقديم برامج وأنشطة تتناسب مع مختلف المراحل العمرية بما فيها العروض الفنية والمسابقات الثقافية والألعاب التقليدية فضلاً عن ندوات ومحاضرات وورش عمل فنية متنوعة تعرف من خلالها الجمهور على تاريخ الإمارات وأهمية النخيل والرطب وغيرها كما يحظى الطفل بأهمية خاصة في نسخة هذا العام من المهرجان من خلال ما تتضمنه الفعاليات من نشاطات وعروض حول التراث الشعبي الإماراتي.