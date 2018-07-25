"طرق دبي" تطلق خدمة العبرة الكهربائية السياحية

المصدر: البيان الاكتروني

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات خدمة العبرة الكهربائية السياحية في خور دبي، والتي تنطلق من محطات السيف وبني ياس وفيستيفال سيتي، وذلك في إطار سعيها توسيع شبكة وسائل النقل البحري، وتعزيز قطاع السياحة في إمارة دبي.

وقال ناظم فيصل، مدير إدارة النقل البحري بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة: إن اطلاق خدمة التنقل البحري بالعبرة الكهربائية يحقق عدة أهداف منها، توسيع شبكة النقل البحري وتنشيط الجانب السياحي في خور دبي، نظرا لما يتمتع به من مقومات تراثية سياحية الأمر الذي يستقطب المزيد من السائحين ومحبي السياحة البحرية، موضحا أن العبرة الكهربائية تنطلق من ثلاث محطات في خور دبي هي السيف وبني ياس وفيستيفال، وأن هذه الخدمة تم تدشينها بالتعاون والتنسيق مع عدد من المطورين والشركاء الاستراتيجيين، حيث يمكن للمتعاملين دفع 60 درهما لرحلة مدتها نصف ساعة، أو 120 درهماً للساعة الواحدة.

وأكد أن التنزّه بالعبرة الكهربائية يُعد رحلة بحرية فريدة وممتعة، الأمر الذي يحقق الغاية الاستراتيجية الثالثة "إسعاد الناس"، وذلك عبر استمتاعهم بالإطلالات المميزة للأماكن السياحية التي تتسم بها شواطئ دبي، موضحا أن تدشين خدمة العبرة الكهربائية يعزز توجهات هيئة الطرق والمواصلات باستخدام الطاقة النظيفة في وسائل النقل التابعة لها مما يحقق بيئة بحرية مثالية، ويجسّد الغاية الاستراتيجية الخامسة "الاستدامة والسلامة البيئية".