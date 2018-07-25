"الموارد البشرية والتوطين": 259 مواطنا يتلقون عروضا للعمل

المصدر: وام

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن 259 مواطنا ومواطنة تلقوا عروضا للعمل وترشحوا لشغل الوظائف لدى 55 شركة .

جاء ذلك خلال اليوم المفتوح الأول للتوظيف في القطاع المصرفي والمالي ضمن مسرعات التوطين النوعي التي اطلقتها الوزارة مؤخرا بالشراكة مع المصرف المركزي وهيئة التأمين ومعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية لتوفير 1500 وظيفة للمواطنين والمواطنات خلال 100 يوم في القطاع المذكور.

وقال سيف السويدي وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية والتوطين إن الشراكة بين الوزارة والجهات المنظمة لعمل القطاع المصرفي والمالي والشركات العاملة في هذا القطاع أثمرت بشكل أولي عن استحداث وتوفير 493 فرصة عمل تم عرضها خلال اليوم المفتوح الأول الذي تم تنظيمه أمس في مقر معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية في دبي.

وأضاف ان المسؤولين في المؤسسات المالية والمصرفية التي شاركت في اليوم المفتوح الأول أجروا 777 مقابلة وظيفية للمواطنين والمواطنات الذين بلغ عددهم 415 باحثا عن العمل خضع بعضهم لأكثر من مقابلة وظيفية وذلك انطلاقا من الحرص على فتح المجال امامهم للاطلاع على طبيعة وامتيازات الوظائف المطروحة وكذلك اتاحة المجال امام المؤسسات للوقوف على قدرات المتقدمين للوظائف ومدى توافقها مع متطلبات نوعية الوظائف المتوافرة .

وأشار إلى أن مجمل المقابلات الوظيفية التي تم إجراؤها خلال اليوم المفتوح أثمرت عن حصول 47 مواطنا ومواطنة على عروض للعمل في وظائف متنوعة لدى المؤسسات المشاركة بينما ترشح 212 مواطنا ومواطنة آخرون لشغل الوظائف لدى هذه الشركات التي ستجري مفاضلة بينهم تمهيدا لإبرام عقود العمل مع الذين يقع عليهم الاختيار وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين .

وأوضح أن 156 مواطنا ومواطنة من مجموع المشاركين في اليوم المفتوح لم يتمكنوا من اجتياز المقابلات الوظيفية التي اجريت لهم حيث يجري التواصل مع الشركات المعنية لمعرفة اسباب ذلك بهدف اشراكهم في البرامج التي تنظمها الوزارة للتأهيل والتدريب بما يجعلهم قادرين على اجتياز المقابلات الوظيفية مستقبلا للحصول على الوظيفة التي يتطلعون اليها.

واشاد السويدي بالتعاون الذي أبدته المؤسسات المالية والمصرفية التي شاركت في اليوم المفتوح الأمر الذي يؤكد حرصها على المشاركة الفاعلة في تحقيق مستهدفات التوطين.

ولفت إلى أن الوزارة وبالتعاون مع شركائها تعمل على استحداث المزيد من الفرص الوظيفية في القطاع المصرفي والمالي حيث سيتم عرض هذه الفرص خلال اليوم المفتوح الثاني المقرر تنظيمه في 30 يوليو الجاري في أرض المعارض في أبوظبي.

ودعا السويدي الباحثين عن العمل من المواطنين والمواطنات الى المشاركة في اليوم المفتوح المشار اليه لتعزيز فرص حصولهم على الوظيفية في القطاع المالي والمصرفي الذي يزخر بالوظائف التي تلبي تطلعات المواطنين من حيث الامتيازات والاستقرار الوظيفي.