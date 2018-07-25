عمار النعيمي يفتتح فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان ليوا عجمان للرطب

المصدر: عجمان : اسامة احمد

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، افتتح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ، ولي عهد عجمان ، رئيس المجلس التنفيذي ، فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان ليوا عجمان للرطب 2018 في مركز الإمارات للضيافة ظهر اليوم، وذلك بحضور معالي مريم المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي المستقبلي و صالح الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان ، ومدراء عموم الدوائر الحكومية الاتحادية والمحية في عجمان.

وتجول سموه في اروقة المعرض والذي اشتمل على 40 جناحاً تعرض أجود أنواع الرطب المحلية، بالإضافة إلى أنواع متعددة من الحمضيات والفواكه، وفي ختام حفل الافتتاح كرم سمو ولي عهد عجمان ، الجهات التي اسهمت في المعرض والرعاة.