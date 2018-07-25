عمار النعيمي يفتتح فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان ليوا عجمان للرطب

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، افتتح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ، ولي عهد عجمان ، رئيس المجلس التنفيذي ، فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان ليوا عجمان للرطب 2018 في مركز الإمارات للضيافة ظهر اليوم، وذلك بحضور معالي مريم المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي المستقبلي و صالح الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان ، ومدراء عموم الدوائر الحكومية الاتحادية والمحية في عجمان.
#عمار_النعيمي يفتتح فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان #ليوا عجمان للرطبhttps://t.co/rM7bRN4wWV#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/xqeas3fjgJ— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 25, 2018
وتجول سموه في اروقة المعرض والذي اشتمل على 40 جناحاً تعرض أجود أنواع الرطب المحلية، بالإضافة إلى أنواع متعددة من الحمضيات والفواكه، وفي ختام حفل الافتتاح كرم سمو ولي عهد عجمان ، الجهات التي اسهمت في المعرض والرعاة.