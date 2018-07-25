استعراض إنجازات دبي في التنمية المستدامة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

شاركت «دبي الذكية» في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة في الأمم المتحدة بنيويورك، وذلك لمتابعة واستعراض خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها، بمشاركة كاملة وفعالة من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وفي الوكالات المتخصصة، وتم استعراض إنجازات دبي في المجال، بفضل الدعم الكبير من القيادة وتمكين الجهات الحكومية، لتصبح الإمارة أسعد وأذكى مدينة في العالم.

وجاءت المشاركة من خلال جلسة نقاشية ترأستها ماري تشاتاردوفا، رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وشاركت فيها ميرة الشيخ، مدير مشاريع في دبي الذكية، وعضو في أمانة المجلس العالمي لأهداف التنمية المستدامة الـ 11، إلى جانب بيني أبيواردنا، المفوضة من مكتب عمدة نيويورك للشؤون الدولية.

واستعرضت ميرة الشيخ، خلال المشاركة في الجلسة النقاشية التي حملت عنوان: «مراجعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الـ 11»، التطور الحاصل في تنفيذ الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة.

حضارة

وأكدت ميرة الشيخ أن المدن هي مهد الحضارة البشرية التي يعيش عليها معظم البشر، حيث تستهلك الكم الأكبر من الموارد الطبيعية والمصنعة من قبل الإنسان، والآن يعيش أكثر من نصف سكان العالم في المناطق الحضرية، التي تستهلك 75٪ من الموارد الطبيعية، وتنتج 60-80٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتولد 50٪ من النفايات.

كما تطرقت الشيخ لاستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، التي تسعى إلى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة من 25٪ إلى 50٪، واستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، التي تهدف إلى زيادة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95٪ بحلول عام 2036.

إنجازات

وبينت أن دبي نجحت في تحقيق إنجازات كبرى بهذا المجال، بفضل الدعم الكبير من القيادة وتمكين الجهات الحكومية، والعمل من أجل صياغة رؤية مشتركة لتصبح الإمارة أسعد وأذكى مدينة في العالم.